Am Abend vor dem "Tag der Arbeit" hat sich DGB-Chef Hoffmann zuversichtlich geäußert. Trotz der seit Jahrzehnten schwindenden Mitgliederzahlen sprach er von großem Zuspruch: Der DGB gewinne jeden Tag bis zu 850 neue Mitglieder, sagte er im Bericht aus Berlin.

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann hat sich im Bericht aus Berlin trotz der sinkenden Zahl der Gewerkschaftsmitglieder zuversichtlich geäußert. "Wir gewinnen jeden Tag bis zu 850 neue Mitglieder", sagte er in der Sendung. "Ich kenne keine gesellschaftliche Großorganisation in diesem Land, die täglich so viel Zuspruch erfährt." Vor gut 25 Jahren hatten die DGB-Gewerkschaften noch fast zwölf Millionen Mitglieder. Inzwischen sind es gut sechs Millionen. Hoffmann kommentierte diese Entwicklung mit den Worten: "Vor dem Hintergrund der Demografie verlieren wir auch Mitglieder."

Kein Problem mit Nahles' Plänen

Den von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles angekündigten "Pakt für anständige Löhne" verteidigte der DGB-Chef. Nahles beabsichtige nicht, in die Tarifautonomie der Gewerkschaften einzugreifen. Es gehe bei Nahles' Plänen um Bereiche wie Dienstleistung, Pflege und soziale Dienstleistungen, die alle nicht tarifgebunden oder nur in einem geringen Maße tarifgebunden seien.

Verhältnis zur SPD "stabilisiert"

Eine Wahlempfehlung wollte der DGB-Vorsitzende nicht abgeben. Der DGB sei parteipolitisch unabhängig. Der DGB sei Gesprächspartner für alle politischen Parteien jeder Couleur. Auf die SPD angesprochen konkretisierte Hoffmann: "Das Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften hat sich in den letzten Jahren durchaus wieder stabilisiert. Es gab eine schwierige Phase zu Zeiten von Agenda 2010."