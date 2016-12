Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben Volker Beck abgestraft: Bei einer Kampfkandidatur um einen der aussichtsreichen Listenplätze für die Bundestagswahl unterlag er deutlich. Seine Chance, im Parlament zu bleiben, ist gering.

Der Grünen-Politiker Volker Beck hat schlechte Aussichten auf einen Wiedereinzug in den nächsten Bundestag. Bei einem Parteitag der nordrhein-westfälischen Grünen verlor der 55-jährige Bundestagsabgeordnete am Freitagabend in Oberhausen eine Kampfkandidatur um einen der letzten aussichtsreichen Plätze.

Er unterlag dem agrarpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Friedrich Ostendorff. Ostendorff wurde mit 188 Stimmen auf Platz 12 der NRW-Kandidatenliste für die Bundestagswahl gewählt, Beck erhielt dagegen nur 66 Stimmen. Bei der Bundestagswahl 2013 waren die ersten 13 Kandidaten der Landesliste ins Parlament eingezogen.

Verfahren wegen Drogenbesitzes eingestellt

Beck gehört zum linken Flügel der Grünen und sitzt bereits seit 1994 im Bundestag. Er ist religions- und migrationspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Sein politisches Engagement begann in den frühen 1980er-Jahren in der Friedensbewegung. Als Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD) war er bis 2004 das Gesicht der deutschen homosexuellen Bürgerrechtsbewegung.

Beck sorgte im vergangenen Frühjahr für Negativ-Schlagzeilen als die Berliner Polizei Drogen bei ihm fand. Das Verfahren wurde wegen geringer Schuld gegen eine Zahlung von 7000 Euro eingestellt. Innenpolitischer Sprecher der Fraktion ist Beck seitdem aber nicht mehr.