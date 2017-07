Nach einem schweren Busunfall in Bayern geht die Polizei davon aus, dass bis zu 17 Menschen ums Leben gekommen sein könnten. Der Bus war auf einen Lkw geprallt und ausgebrannt. Insgesamt befanden sich 48 Menschen in dem Fahrzeug. Mehr als 30 wurden verletzt.

In Bayern ist auf der Autobahn 9 ein Reisebus schwer verunglückt. Der Polizei zufolge befanden sich insgesamt 48 Menschen in dem Fahrzeug. Die Einsatzkräfte befürchten, dass 17 von ihnen ums Leben gekommen sein könnten. Mehr als 30 Menschen seien teilweise schwer verletzt worden.

Der Bus war am Morgen im Stau nahe des Ortes Münchberg auf einen Sattelschlepper aufgefahren und in Flammen aufgegangen. "Wir sind realistisch und werden am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben", sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter dem Fernsehsender n-tv. Derzeit gelten 17 der Fahrgäste noch als vermisst. Laut Stadter hegt die Polizei noch die Hoffnung, dass einige aus dem Bus entkommen sein könnten und dann in Panik weggelaufen seien.

Für den Rettungs- und Bergungseinsatz wurde die Autobahn in beiden Richtungen voll gesperrt.