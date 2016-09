Nach den Krawallen im sächsischen Bautzen werden Forderungen nach einer besseren Betreuung junger unbegleiteter Flüchtlinge laut. Die Polizeigewerkschaft fordert geschlossene Heime für straffällig gewordene Flüchtlinge; Familienministerin Schwesig setzt auf Prävention.

Jugendliche Flüchtlinge sollen besser betreut werden - diese Forderung wird nach den Ausschreitungen zwischen Asylbewerbern und Rechtsextremen im sächsischen Bautzen lauter. Wie dieses "besser" aussehen soll, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Familienministerin Manuela Schwesig forderte in der "Schweriner Volkszeitung", präventiv vorzugehen und die jungen Menschen langfristig zu begleiten.

"Nicht sich selbst überlassen"

Minderjährige Flüchtlinge ohne Begleitung dürfe man nicht sich selbst überlassen, sagte Schwesig. Die Vorfälle in Bautzen zeigten, dass Sicherheitskräfte zwar wichtig seien, aber nicht ausreichten, die Probleme zu lösen. Unbegleitete junge Flüchtlinge müssten weiterhin von der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden. "Wir brauchen mehr Prävention, damit es erst gar nicht zu derlei Ausschreitungen kommt", so Schwesig.

"Energisch" und "intensiv" betreuen

Der Chef der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sprach sich im Hessischen Rundfunk für geschlossene Heime für straffällig gewordene junge Flüchtlinge aus. Wendt sagte bei HR-Info, minderjährige Flüchtlinge, "die immer und immer wieder durch Straftaten und Krawalle auffallen", sollten in geschlossenen Einrichtungen untergebracht werden. Polizeilich und juristisch sei solchen Jugendlichen nicht beizukommen. "Wir müssen sie ja sofort wieder entlassen, und in einer Stunde sind sie wieder auf der Straße und begehen neue Straftaten", so Wendt. In geschlossenen Einrichtungen könnten solche Jugendliche "energisch, pädagogisch, aber auch sehr intensiv" betreut werden.

Es gebe Träger, die sich um die Jugendlichen kümmern müssten. "Und trotzdem sitzen diese jungen Menschen nachts um drei Uhr stinkbesoffen auf irgendeinem Platz. Das darf doch wohl nicht wahr sein." Wendt wandte sich dagegen, dass die Polizei die mit der Zuwanderung verbundene "Drecksarbeit" erledigen solle.

Auf dem Kornmarkt in Bautzen hat die Polizei einen Kontrollbereich eingerichtet. In der Nacht zum Samstag war die Lage ruhig.

Lage zurzeit ruhig

Unterdessen blieb es in der Nacht zum Samstag ruhig in Bautzen. Eine für Freitagabend angekündigte Kundgebung hatten die rechten Initiatoren der Proteste kurzfristig abgesagt. 130 Beamte waren bis 2.00 Uhr am Morgen im Einsatz. Kurz vor Mitternacht versammelten sich 60 Rechtsextreme auf einem Platz im Norden der Stadt. In der Nähe fand die Polizei Holz- und Metallstangen, die wohl versteckt worden waren. Ein minderjähriger Geflüchteter missachtete die Ausgangssperre, die der Landkreis verhängt hat. Bei Angereisten aus dem linken Spektrum stellte die Polizei unter anderem einen Schlagstock, Pfefferspray und ein Messer sicher.

Am Freitagabend richtete die Polizei einen Kontrollbereich ein. Demnach kann sie im Bereich um den Kornmarkt, wo es die Ausschreitungen gegeben hatte, jederzeit Menschen anhalten und kontrollieren. So will die Polizei nach eigenen Angaben schwere Straftaten verhindern wie Raub, Volksverhetzung, Sprengstoffexplosionen und Verstöße gegen das Versammlungsgesetz.

In Bautzen waren am Mittwochabend seit längerem schwelende Spannungen zwischen jungen Flüchtlingen und Anhängern der rechten Szene eskaliert. Dabei war auch die Polizei von jungen Flüchtlingen angegriffen worden.