Ein Anschlag oder doch die Tat eines verwirrten Einzeltäters? Das ist die Frage, die sich nach der Messerattacke in Hamburg stellt. ARD-Terrorismusexperte Michael Stempfle liefert Hintergründe und erklärt den Unterschied zwischen Islamisten und Dschihadisten.

tagesschau24: War das nun ein terroristischer Anschlag oder doch die Tat eines verwirrten Einzeltäters?

Michael Stempfle: Die Behörden konnten das noch nicht klären. Es ist von einer Mischform die Rede. Zum einen soll sich der Verdächtige religiös motiviert radikalisiert haben, auf der anderen Seite ist er offenbar aber auch psychisch sehr labil. Das sind zwei Faktoren die zusammenkommen.

Jetzt muss man schauen, was das auslösende Moment für die Tat war. Aber es ist schwer nachvollziehbar, was ihn bewegt hat - das verdeutlicht der Tathergang. Der Beschuldigte ist erst in den Laden gegangen, hat eingekauft und ist dann raus und in den Bus eingestiegen. Plötzlich ist er dann wieder aufgestanden und zurück in den Laden. Also, was hat ihn da getrieben?

Michael Stempfle, ARD Terrorismus-Experte, mit einer ersten Analyse

tagesschau24 13:00 Uhr, 29.07.2017







ts24: Der Tatverdächtige wurde in den entsprechenden Dateien als Islamist geführt, aber nicht als Dschihadist. Was bedeutet diese Unterscheidung?

Stempfle: Als Islamist trägt er die Ideologie in sich. Das heißt, dass er unsere westliche, freiheitliche, demokratische Grundordnung ablehnen würde. Wenn er aber ein Dschihadist wäre, geht das deutlich weiter: Dabei handelt es sich um eine extremistische, militante Strömung. Sie ist durch Gewaltbereitschaft gekennzeichnet ist, um etwa Ziele wie einen islamischen Staat durchzusetzen und einen immer größer werdenden Machtbereich.

Aber genau das soll der Verdächtige nach Ansicht der Behörden nicht gewesen sein. Er soll aus Ihrer Sicht die Ideologie in sich getragen haben, wurde aber nicht als Gefährder kategorisiert.

ts24: Der Mann war ausreisepflichtig. Nun ist gerade heute das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht in Kraft getreten. Hätte dieses konsequent umgesetzt die Tat verhindern können?

Stempfle: Es gibt sehr viele Aspekte bei diesem Gesetz. Es zielt zum Beispiel auf Gefährder ab - und der Verdächtige war gerade nicht als Gefährder eingestuft. Im Nachgang zum Fall Anis Amri wurde das Gesetz noch mal ausgearbeitet und auch gemeinsam in der großen Koalition umgesetzt. Zum Fall Amri gibt es nun deutliche Unterschiede. Der Beschuldigte von Hamburg hat mitgewirkt, dass die Papiere beschafft werden konnten. Die sollten ja laut Behörden bald eintreffen. Bei Amri war das sicherlich nicht so klar.

Mit dem neuen Gesetz könnte man einen Gefährder strenger an einem bestimmten Ort halten. Man könnte ihn stärker überwachen, etwa auch mit einer Fußfessel. Aber, ob das in diesem Fall des beschuldigten von Hamburg etwas gebracht hätte, ist im Moment schwer zu sagen. Ich glaube das nicht.

Die Fragen stellte Jan Malte Andresen, tagesschau24

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 29. Juli 2017 um 13:00 Uhr.