Sicherheitslücke im BAMF Bespitzeln ohne Spuren

Dass ausländische Geheimdienste wissen, wo sie wohnen, ist ein Albtraum von Asylbewerbern. Eine Sicherheitslücke im BAMF macht aber genau das möglich. Denn nach Medienberichten kann kaum nachvollzogen werden, wer welche Akte gelesen hat.

Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bestehen offenbar erhebliche Sicherheitslücken beim Zugriff auf Asylakten. Nach Informationen der Tageszeitungen "Nürnberger Nachrichten" und "Die Welt" werden die Aktenzugriffe von Tausenden BAMF-Mitarbeitern bisher nur für kurze Zeit gespeichert.

Somit könne später nicht mehr nachvollzogen werden, wer die Daten eingesehen hat. Nach Einschätzung von Sicherheitsexperten könnte die Lücke von ausländischen Nachrichtendiensten ausgenutzt werden, die auf der Suche nach Dissidenten sind.

In den Zweigstellen und Rechnern des BAMF gibt es Hunderttausende Akten - mit Informationen, die auch für ausländische Geheimdienste interessant sind.

Tausende Zugriffsrechte, ungenügende Kontrolle

Dem Bericht nach sind derzeit rund 5000 BAMF-Mitarbeiter berechtigt, auf das elektronische System "Maris" mit seinen zwei Millionen Akten über Asylbewerber zuzugreifen. Diese Akten beinhalten demnach auch private Informationen wie Namen oder Adressen von Antragsstellern. Die Zugriffsrechte der Mitarbeiter seien unterschiedlich, mancher dürfe nur Grundinformationen einsehen, andere die gesamte Akte.

Bisher könne zwar verfolgt werden, wer welche Akte verändert oder bearbeitet hat. Dagegen sei es fast unmöglich, sogenannte lesende Zugriffe zu überprüfen. Diese würden lediglich auf dem Computer des lesenden Mitarbeiters gespeichert und spätestens nach drei Monaten gelöscht, habe das BAMF eingeräumt.

Auf die Frage, ob es bereits einen Missbrauch von "Maris" gegeben habe, habe das übergeordnete Bundesinnenministerium ausweichend reagiert. Ihre Mitarbeiter seien zur Wahrung von Dienstgeheimnissen und zur Verschwiegenheit verpflichtet. "Sollten Verdachtsmomente gegen Mitarbeiter bestehen, geht das BAMF dem mit aller Konsequenz nach", zitieren die Zeitungen aus einer Antwort des Ministeriums.

Asylbewerber brauchen Vertrauensschutz - das Aktensystem des BAMF scheint dem nicht völlig gerecht zu werden.

Geheimdienste am BAMF-Wissen interessiert

Der Vorwurf an das BAMF und das Innenministerium ist deshalb heikel, weil es in der Vergangenheit immer wieder Versuche ausländischer Nachrichtendienste gegeben hat, BAMF-Mitarbeiter anzuwerben.

Erst im Oktober räumte das BAMF ein, man habe sich in 15 Fällen von freiberuflichen Dolmetschern vor allem wegen der Verletzung der Neutralitätspflicht getrennt. Zuvor hatten SWR und "Spiegel" berichtet, türkische Asylsuchende würden BAMF-Dolmetschern und Sicherheitsleuten vorwerfen, sie an regierungsnahe Medien in der Türkei verraten zu haben.

Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im vergangenen Jahr haben mehr als 6000 ranghohe türkische Beamte in Deutschland Asyl beantragt. Die Türkei dringt in vielen Fällen auf ihre Auslieferung.

Mysteriöser Fall in Berlin

Auch im Fall des unter mysteriösen Umständen aus Berlin verschwundenen vietnamesischen Ex-Funktionärs Trinh Xuan Thanh gab es laut "Nürnberger Nachrichten" und "Welt" einen Verdacht, dass ein BAMF-Mitarbeiter in die Verschleppung verwickelt gewesen sein könnte. Dem Mann sei demnach gekündigt worden, dagegen habe er Klage eingereicht.

Den Berichten nach will das BAMF die Sicherheitslücke schließen. Ab dem kommenden Frühjahr sollen die lesenden Zugriffe künftig auch auf einem zentralen Server gespeichert werden.