Nach einem Test mit Körperkameras bei Sicherheitspersonal auf Bahnhöfen will die Bahn das Projekt ausweiten. Auch Sicherheitskräfte in Zügen sollen mit Kameras ausgestattet werden. Nicht nur die Aufzeichnungsfunktion sei wirkungsvoll, sondern auch der eingebaute Monitor.

Die Deutsche Bahn will testweise ihre Sicherheitskräfte in Zügen mit Körperkameras ausrüsten. "Wegen des klaren Erfolgs" würden die Kameras nun auch in Zügen getestet, sagte DB-Sicherheitschef Hans-Hilmar Rischke der "Bild am Sonntag". Mit der Körperkamera werde nicht nur Beweismaterial bei Straftaten gesichert, sie schrecke auch Angreifer ab.

Eingebauter Monitor ist wirkungsvoll

Neben der Aufzeichnungsfunktion ist offenbar der eingebaute Monitor sehr wirkungsvoll, in dem sich Angreifer auf dem Bild sehen. Demnach wurde seit Beginn des Tests im August kein einziger Angriff gegen die Sicherheitsteams der Bahn mit Bodycams registriert - im ersten Halbjahr 2016 gab es bundesweit noch mehr als 1140 Zwischenfälle. Zehnmal seien laut Bahn mit den Körperkameras Videobilder von Straftaten aufgezeichnet worden. In vier Fällen konnte die Polizei das vorhandene Material zur Täterermittlung nutzen, berichtet die "BamS". Der Pilotversuch war auf den drei Berliner Bahnhöfen Zoologischer Garten, Alexanderplatz und Ostbahnhof gestartet.

Minister de Maizière setzt auf Videotechnik

Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist ein Befürworter der Videotechnik. Der Fall der brutalen Gewalttäter vom U-Bahnhof Berlin-Hermannstraße zeige, "dass wir zur Aufklärung von Straftaten mehr Videoüberwachung brauchen". Die Bundespolizei werde derzeit mit Körperkameras ausgerüstet, damit Gewalttaten direkt aufgezeichnet werden können. Die Grünen irrten, wenn sie behaupteten, dass Videoüberwachung kein wichtiger Beitrag für eine bessere Kriminalitätsbekämpfung sei, sagte de Maizière.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 18. Dezember 2016 um 11:30 Uhr.