Lautstark und unübersehbar haben in vielen deutschen Städten zahlreiche Menschen mit Autokorsos für die Freilassung des "Welt"-Journalisten Yücel demonstriert. In Frankfurt am Main nahm auch Yücels Schwester teil. "Noch ist er stark", sagte sie.

Bundesweit haben viele Menschen mit Autokorsos gegen die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei protestiert. Die Initiative #FreeDeniz hatte in rund zehn Städten dazu aufgerufen.

In Berlin zählte die Polizei rund 100 Autos. Die Demonstration endete vor der türkischen Botschaft der Hauptstadt. Als einer der Redner auf der Kundgebung forderte Grünen-Parteichef Cem Özdemir die Freilassung von Journalisten und Menschen, die sich in der Türkei für Demokratie einsetzen.

Kritik aus Deutschland an der Inhaftierung Yücels

Auch Yücels Schwester fuhr mit

In vielen Städten fuhren Autokorsos durch die Straßen.

Etwa 50 Wagen beteiligten sich in Köln an der Aktion. "Unser Kollege Deniz Yücel liebt Autokorsos", sagte der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall, der selber mitfuhr. "Wir nehmen uns die Freiheit, auch hier in Köln laut hupend auf seine Situation aufmerksam zu machen - und darauf, dass Hunderte Journalistinnen und Journalisten in der Türkei verfolgt werden oder wie Deniz im Gefängnis sitzen."

In Frankfurt am Main bestand der Autokorso aus rund 70 Wagen. An der Frankfurter Demo nahm auch Yücels Schwester Ilkay teil. Sie sagte, ihrem Bruder gehe es den Umständen entsprechend gut: "Noch ist er stark."

Stellungnahme der ARD-Fernsehchefredakteure und -Kulturchefs zur Inhaftierung von Deniz Yücel "Wenn Journalisten wie Staatsfeinde behandelt werden, können wir nicht schweigen. Der 'Welt'-Korrespondent Deniz Yücel wurde nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam nun in Untersuchungshaft genommen. Sein Fall steht auch für das Schicksal vieler türkischer Kolleginnen und Kollegen. Eine freie Berichterstattung über die Türkei wird so unmöglich gemacht. Wir protestieren auf das Schärfste gegen diesen Umgang mit der freien Presse."

Aktionen auch in Hamburg und Leipzig

Zu Aktionen kam es auch in Leipzig, Hamburg und weiteren Städten. Zuletzt hatten am Samstag in Flörsheim und Rüsselsheim rund 400 Menschen in mehr als 120 Fahrzeugen für die Freilassung Yücels und anderen in der Türkei inhaftierten Journalisten protestiert.

Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam hatte ein Haftrichter in Istanbul am Montagabend Untersuchungshaft für Yücel angeordnet. Yücel wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen.

