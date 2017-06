In Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) ist am frühen Montagmorgen ein Schiff gestartet, das Atommüll von Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ins Zwischenlager Neckarwestheim bringen soll.

Der Energieversorger EnBW will erstmals radioaktive Abfälle per Schiff von einem Kraftwerk zum anderen bringen. Das Schiff fährt zunächst leer zum stillgelegten Atomkraftwerk nach Obrigheim, um dort die Atommüllbehälter abzuholen. Gegen 5:20 Uhr startete der sogenannte Schubverband ohne Zwischenfälle, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach 6:00 Uhr ist der Transporter in der Neckarschleuse in Lauffen (Kreis Heilbronn) angekommen.

Hunderte Polizisten im Einsatz

50 Kilometer lang ist die Strecke, die von der Polizei gesichert worden ist. Als mögliche kritische Punkte werden sechs Schleusen gesehen. Unter anderem wurden Absperrgitter aufgestellt, an der Schleuse in Lauffen wurde die Webcam abgeschaltet. Die Polizei hat auf das Badeverbot im Neckar hingewiesen.

Leeres Atommüll-Schiff in der Schleuse Lauffen Geheimer Zeitplan

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen in Obrigheim am Dienstag drei Castor-Behälter verladen und am Mittwoch nach Neckarwestheim transportiert werden. Der Transport soll zehn Stunden dauern. Die Entladung der Behälter beginne am Donnerstag. Offiziell bestätigt ist der Zeitplan nicht, strikte Geheimhaltung ist Teil der Transportgenehmigung.

Insgesamt fünf Transporte geplant

Atomkraftgegner haben eine Mahnwache bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) angekündigt. Sie soll so lange bestehen, wie es Castor-Transporte geben wird. Insgesamt sind fünf Transporte mit je drei Castor-Behältern im Abstand von mehreren Wochen geplant.