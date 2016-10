Die Behörden werden langsam Herr über die Masse von Asylanträgen. Zwar ist die Zahl der unerledigten Anträge weiter gewachsen, gleichzeitig werden aktuell so viele Asylentscheidungen getroffen wie nie zuvor. Innenminister de Maizière spricht von einer Trendwende.

Der Berg unerledigter Asylanträge wird immer höher. Ende September waren nach Angaben des Bundesinnenministeriums 579.000 Verfahren anhängig. Dies waren gut 100.000 mehr als zur Jahresmitte.

Innenminister Thomas de Maizière verwies aber darauf, dass in den ersten neun Monaten 462.314 Asylentscheidungen getroffen worden seien. Dies sei ein Anstieg um rund 165 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein im September seien knapp 70.000 Entscheidungen getroffen worden und damit so viele wie noch nie in einem Monat. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dauern Asylverfahren aktuell im Durchschnitt anderthalb Monate.

Frank-Jürgen Weise, Leiter des Bundesamts für Migration, und Innenminister Thomas de Maizière geben in der Bundespressekonferenz die Asylzahlen bekannt

Abbau der Altfälle hat begonnen

Insgesamt kamen in den ersten drei Quartalen 213.000 Flüchtlinge und Migranten ins Land. Bis Ende September stellten knapp 660.000 Personen einen Asylantrag. Das waren 117 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Hierbei handele es sich zum großen Teil um Menschen, die schon im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen seien. Laut de Maizière wurden in der letzten Septemberwoche aber erstmals mehr Entscheidungen getroffen als Anträge gestellt. Daran lasse sich eine Trendwende erkennen. Der Abbau der Altfälle habe begonnen.

Verschärfte Abschieberegeln geplant

Zudem will das Innenministerium ein Untertauchen Ausreisepflichtiger mit schärferen Abschieberegeln erschweren. Ihnen soll das Abschiebedatum nicht mehr einen Monat im voraus mitgeteilt werden, wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Gesetzentwurf berichtete. Parallel will de Maizière die Frist für Ausreisegewahrsam von vier auf 14 Tage ausweiten, vor allem für jene, die sich der Abschiebung entziehen.

Der Innenminister hatte nach den Anschlägen im Sommer ein umfangreiches Sicherheitspaket angekündigt. Darin enthalten waren unter anderem Verschärfungen für straffällige Ausländer und sogenannte Gefährder.