Im Asylstreit könnte heute eine Entscheidung fallen. Innenminister Seehofer will vom CSU-Vorstand Rückendeckung für seinen "Masterplan", zudem tagt der CDU-Vorstand. Eine gesichtswahrende Lösung ist nicht ausgeschlossen.

Bis Mitternacht saß Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einigen ihrer wichtigsten Getreuen aus der CDU-Spitze zusammen, um die Linie für das finale Gefecht mit der CSU abzustecken. Armin Laschet, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Teilnehmer der Krisenrunde, machte am Rande des Treffens deutlich: Für die Kanzlerin und die CDU bleibt es bei ihrer Linie: "Für uns ist wichtig: Wir brauchen eine europäische Lösung. Wir brauchen eine Absprache mit den Nachbarländern, ehe einseitig nationale Maßnahmen verkündet werden - und darum werben wir auch bei der CSU."

Außer Laschet saßen unter anderem noch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Schleswig-Holsteins Landeschef Daniel Günter sowie Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Tisch. Die CDU-Parteimanagerin gab sich gestern optimistisch. Sie sei überzeugt, sagte Kramp-Karrenbauer, dass sich die CSU funktionierenden Vereinbarungen nicht verschließen werde.

Bekommt Merkel mehr Zeit?

Eine Lösungsvariante, die am Wochenende die Runde machte: Die CSU könnte in ihrer Vorstandssitzung heute zwar formal grünes Licht geben für den Plan von Innenminister Horst Seehofer, Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen, wenn diese vorher schon in einem anderen EU-Land registriert wurden. Aber gleichzeitig könnte die CSU-Spitze beschließen, dass Seehofer diese Anweisung erst zum 1. Juli in Kraft treten lässt. Das würde Merkel circa zwei Wochen Zeit geben, doch noch die von ihr angestrebte europäische Lösung zu verwirklichen.

Merkel traf am Morgen im Konrad-Adenauer-Haus ein.

Diese Zeit braucht Merkel auch, denn erst Ende Juni kommt sie mit den anderen EU-Staaten zum Gipfel zusammen. Bis dahin werde es eine Reihe bilateraler Gespräche geben, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Unter anderem ist heute Italiens Ministerpräsident Paolo Conte zu Gast in Berlin.

Zwar wurde von der CSU dementiert, dass ein solcher Kompromiss schon abgestimmt sei - vom Tisch aber scheint diese Variante nicht. CSU-Generalsekretär Markus Blume äußerte sich kurz vor dem Vorstandstreffen nicht dazu, betonte aber, er sei sich ganz sicher, dass Seehofer die "volle Rückendeckung" für seinen "Masterplan Migration" bekommen werde.

Versöhnliche Töne vom CSU-Chef

Hoffnung macht der CDU, dass Seehofer in den letzten Stunden vor der CSU-Vorstandssitzung öffentlich eher versöhnlichere Töne anschlägt. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" äußerte er sich optimistisch zu den Einigungschancen im Asylstreit. Die Lage sei "ernst, aber bewältigbar", schreibt Seehofer. Und er deutet an, dass er Merkel doch Zeit geben will für Verhandlungen bis zum EU-Gipfel Ende des Monats.

Es sei von entscheidender Bedeutung, so Seehofer, dass es dort endlich zu Beschlüssen kommt, die Deutschlands Lasten in der Migrationspolitik anerkennen und einen wirksamen Schutz der EU-Außengrenze, eine faire Verteilung der Flüchtlinge sowie schnelle Rückführung gewährleisten.

Weniger Geld - mehr Sachleistungen

Selbst wenn der Streit heute erst einmal entschärft werden sollte, drohen weitere Koalitions-Konflikte angesichts der neuen Details, die aus Seehofers noch immer nicht veröffentlichten "Masterplan" bekannt geworden sind. Nach Informationen der "Augsburger Allgemeinen" geht es dem Minister nicht nur um die Abweisung von Geflüchteten an der Grenze, sondern auch um Änderungen bei deren Unterstützung.

Demnach will Seehofer Zahlungen an Flüchtlinge künftig massiv einschränken und nahezu komplett auf Sachleistungen umstellen. Außerdem sieht das Konzept des Ministers vor, den Zeitraum, in dem Asylbewerber nur einen Grundbedarf erstattet bekommen, bevor sie Leistungen auf dem Niveau der Sozialhilfe erhalten, von 15 auf 36 Monate zu verlängern, berichtet die Zeitung unter Berufung auf CSU-Kreise.



Diese Pläne dürften den Koalitionspartner SPD auf den Plan rufen: Im Januar hatten die Sozialdemokraten von "Schikanen" gegen Flüchtlinge gesprochen, als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ähnliche Pläne vorgestellt hatte.

Baerbock: "CSU nimmt Land in Geiselhaft"

Kritik an Seehofer kommt auch unvermindert von den Grünen: Deren Chefin Annalena Baerbock bezeichnete das Verhalten der Christsozialen als unverantwortlich. Die CSU stelle derzeit alles in Frage, was in Europa in 60 Jahren ausgebaut worden sei, sagte Baerbock dem rbb: "Dass die CSU jetzt das ganze Land in Geiselhaft für ihre eigenen Spielchen nehmen kann, das ist aus meiner Sicht brandgefährlich."

Zugleich wies sie Spekulationen zurück, ihre Partei könnte in die Koalition eintreten, wenn die CSU die Regierung verlässt: "Die Lage ist gerade so krass, dass wir jetzt keine Was-wäre-wenn-Spielchen als Grüne machen." Die Grünen könnten nicht einfach bei einem schwarz-roten Koalitionsvertrag mitmachen.

Mit Informationen von Jörg Seisselberg, ARD-Hauptstadtstudio

Asylstreit Union: Krisentreffen CDU, Seehofer versöhnlich

Jörg Seisselberg, ARD Berlin

