Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Arnschwang im Landkreis Cham sind am Nachmittag ein fünfjähriger Junge und ein 41-jähriger Afghane tödlich verletzt worden.

Der Afghane hatte das russische Kind in seine Gewalt gebracht, dabei war er mit einem Messer bewaffnet. Auch die 47-jährige Mutter hatte er angegriffen und schwer verletzt. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann offenbar nicht zur Besinnung bringen, ein Polizist erschoss ihn. Als die Beamten anrückten, hatte der fünfjährige Junge bereits so schwere Schnittverletzungen, dass jede Hilfe zu spät kam.

Kripo und LKA ermitteln - Unterkunft geräumt

Ein weiteres, sechsjähriges Kind der Frau blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der genaue Hergang und die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar, die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt. Auch das Landeskriminalamt (LKA) ist eingeschaltet, dessen Beamten überprüfen den Einsatz der Schusswaffe. Die Asylbewerberunterkunft wurde nach dem Vorfall geräumt, die Bewohner wurden vorerst auf andere Unterkünfte verteilt.

Quelle: B5 aktuell - Nachrichten 03.06.2017 - 19:45 Uhr