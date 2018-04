Auf Kundgebungen in Berlin, Köln und anderen Städten zeigen Hunderte ihre Solidarität mit Juden in Deutschland. Nach der jüngsten Attacke im Prenzlauer Berg fordert der Zentralrat ein Ende falsch verstandener Toleranz.

In Berlin, Potsdam, Magdeburg und Köln sind Hunderte Menschen dem Aufruf der Jüdischen Gemeinde zu Berlin gefolgt und haben sich zu Solidaritätskundgebungen versammelt. Viele von ihnen tragen die Kippa - die traditionelle jüdische Kopfbedeckung. Vor dem Jüdischen Gemeindehaus in Berlin-Charlottenburg werden bis zu 1000 Teilnehmer erwartet. Neben Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller wird der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sprechen.

Schuster warnt vor dem wiedererstarkten Antisemitismus

Laut vorab verbreitetem Redemanuskript warnte Schuster vor dem wiedererstarkten Antisemitismus in Deutschland. Zur Realität im Jahr 2018 gehöre, dass jüdische Eltern ihren Kindern eintrichterten, nach dem Gottesdienst die Kippa abzunehmen, so Schuster. Juden in Deutschland erlebten jeden Tag Antisemitismus. Ein Weiterso dürfe es nicht geben. "Wer sich den Spielregeln widersetzt, die unser Grundgesetz festlegt, der darf nicht mit Toleranz rechnen", so Schuster.

100 Prozent Respekt gefordert

Er zählte eine Reihe antisemitischer Vorfälle in den vergangenen Jahren auf, zuletzt der Angriff auf zwei Kippa tragende Männer im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, die beleidigt und geschlagen wurden. "Es reicht", sagte der Zentralratspräsident und forderte "100 Prozent Respekt" nicht nur für Juden, sondern auch für Muslime, Ausländer, Homosexuelle und "für alle Hautfarben". Mit weniger dürfe sich die Gesellschaft nicht zufrieden geben.

Auch der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, foderte eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Antisemitismus. Bildung sei dabei das beste Mittel, sagte er im Brandenburger Landtag.

Überlebende des Holocaust im Internationalen Auschwitz Komitee begrüßten die Solidaritätsgesten gegenüber jüdischen Menschen. Der Exekutiv-Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, dankte allen Teilnehmern der Demonstrationen "für die Klarstellung, die ihre Haltung ausdrückt und die Ermutigung, die von ihrer Teilnahme ausgeht". Juden sollten gerade in deutschen Städten gefahrlos und ohne antisemitische Angriffe leben können.

An der Auftaktveranstaltung in Erfurt nahmen etwa 300 Menschen teil.

Auch Muslime tragen heute Kippa

Solidarisch zeigte sich auch der Zentralrat der Muslime. Es gehöre zu seinen tiefsten islamischen Glaubensüberzeugungen, gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit und Rassismus Gesicht zu zeigen, sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, rief ebenfalls zum Tragen der Kippa als Zeichen der Solidarität auf. "Wenn man gegen Islamophobie vorgehen will, dann kann man auch Antisemitismus nicht dulden", sagte Sofuoglu der "Berliner Zeitung".

Den Auftakt zum bundesweiten Solidaritätstag hatte am Vormittag Erfurt mit etwa 300 Teilnehmern gemacht. Dort hatte der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, mit Blick auf den Mord an einer Holocaust-Überlebenden in Paris eindringlich vor "französischen Verhältnissen" in Deutschland gewarnt. Werde jetzt nicht gehandelt, müssten auch die deutschen Juden in wenigen Jahren wieder mit einer Angst leben, die in einigen Teilen Europas schon heute trauriger Alltag sei.

Unter den Teilnehmern waren auch viele Muslime

Für den Publizisten Michel Friedman sind die Solidaritätsbekundungen nur ein "Tropfen auf dem heißen Stein". Wenn der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, Juden in Deutschland rate, nicht mehr ihr Religionssymbol zu tragen, dann sei das ein Offenbarungseid für Deutschland im Jahr 2018, sagte der frühere stellvertretende Zentralratspräsident dem SWR.

Bessere Schulbildung über jüdisches Leben

Auch die Jüdische Gemeinde zu Berlin sieht die Demonstrationen nur als ersten Schritt, dem Taten folgen müssten. Der Repräsentant der Gemeinde, Mike Delberg, sagt im rbb-inforadio, wichtig sei, was danach passiere. Es müsse ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. Die Einführung eines Antisemitismusbeauftragten sei ein erster richtiger Schritt gewesen, so Delberg.

Seiner Meinung nach ist mehr Engagement in der Bildungspolitik notwendig: "Leider wird in der Schule beinahe nur von Politik in Israel oder vom Holocaust geredet, über die lebenden Juden weiß man aber nicht Bescheid. Auch hier muss noch mehr getan werden."

Anlass für die Aktion ist ein Vorfall im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg am 17. April, der bundesweit für Entsetzen sorgte. Ein 21-jähriger Israeli und sein Freund waren von drei arabisch sprechenden Männern antisemitisch beschimpft worden. Einer der Männer hatte auf den 21-Jährigen mit einem Gürtel eingeschlagen. Der mutmaßliche Täter, ein Palästinenser aus Syrien, der seit 2015 in Deutschland lebt, sitzt in Untersuchungshaft.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | Deutschland | Berlin