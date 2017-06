Unter dem Motto "Nicht mit uns" wollen Muslime am Samstag in Köln ein Zeichen gegen den Terror setzen. Doch während der Zentralrat sich für die Demo ausspricht, wird Deutschlands größter Islam-Verband Ditib fernbleiben. Das erzürnt Kritiker.

Mit einer Demo gegen islamistischen Terror wollen am Samstag in Köln Muslime ein Zeichen setzen. "Wir müssen weiter auf die Straße gehen, uns zeigen, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und den Frieden kämpfen und den Extremismus verurteilen", sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, der "Rheinischen Post".

Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) und andere Extremisten wollten "mit ihren Morden die Spaltung der Gesellschaft" erreichen, sagte Mazyek der Zeitung. "Das Beste, was ihnen passieren kann, ist, wenn wir den Islam mit ihrem mörderischen Terror in einen Topf werfen." Um sich dem öffentlich entgegenzustellen, werde sich der Zentralrat auch an den Friedensmärschen in Köln und eine Woche später in Berlin beteiligen. Es werden Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Zuvor hatte die die Kritik des Islamverbands Ditib für Wirbel gesorgt. Ditib lehnt die von zwei Privatleuten angemeldeten Anti-Terror-Demo in Köln nach eigener Aussage wegen der Art und Weise der Organisation ab. "Diese Form ist eine öffentliche Vereinnahmung und Instrumentalisierung", erklärte der größte Islamverband Deutschlands. In einer Erklärung hieß es zudem: "Forderungen nach 'muslimischen' Anti-Terror-Demos greifen zu kurz, stigmatisieren die Muslime und verengen den internationalen Terrorismus auf sie, ihre Gemeinden und Moscheen." Diese Form der Schuldzuweisung spalte die Gesellschaft.

"Ditib hat sich als Teil der Zivilgesellschaft abgemeldet"

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck erklärte, Ditib habe sich mit der Kritik an der Kölner Kundgebung "als Teil der Zivilgesellschaft abgemeldet". "Wer als Religionsgemeinschaft die Millionen Muslime in Deutschland repräsentieren will, muss auch seine gesellschaftliche Verantwortung annehmen", erklärte Beck. Dazu seien "die Ditib-Strukturen nicht in der Lage".