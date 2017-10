Nach Einschätzung von Bundesinnenminister de Maiziere haben Spezialkräfte einen "schweren Terroranschlag in Deutschland" verhindert. Wochenlang hatten sie einen 19-jähriger Syrer beobachtet, der mit hochexplosivem Sprengstoff einen islamistischen Anschlag geplant haben soll.

Spezialkräfte der Polizei haben in Schwerin einen unter Terrorverdacht stehenden Syrer festgenommen und damit nach den Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen "schweren Terroranschlag in Deutschland" verhindert. Der 19-Jährige soll seit Juli einen "islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff" geplant und bereits konkret vorbereitet haben, erklärte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Frank Bräutigam, SWR, mit Einzelheiten zur Verhaftung des Terrorverdächtigen

tagesschau 16:00 Uhr, 31.10.2017







Kontakt zum "Islamischen Staat"

Ziel sei es gewesen, möglichst viele Menschen zu töten und zu verletzen. Yamed A. habe über das Internet auch Kontakt zu einer Person gehabt, die sich selbst als "Soldat des Kalifats", also als Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), bezeichnete.

"Wir wissen aber nicht, wer diese Person ist, und wir wissen nicht, ob er den Festgenommenen in seinen Plänen bestärkt hat", sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Deshalb werde gegen den Syrer zunächst nicht wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt, sondern wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat.

Zutaten für hochexplosiven Sprengsatz TATP

Yamen A. habe nach den bisherigen Erkenntnissen "spätestens im Juli 2017" den Entschluss gefasst, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden, "um eine möglichst große Anzahl von Personen zu töten und zu verletzen". Er habe sich dann Bauteile und Chemikalien zur Herstellung des Sprengstoffs TATP beschafft. Nach Einschätzung von Experten erlauben die bisherigen Erkenntnisse Rückschlüsse auf einen "Sprengsatz mit hoher Wirkladung". Ob der Beschuldigte bereits ein konkretes Ziel für den Anschlag ausgesucht hatte, ist noch unklar.

Mehrere Wohnungen durchsucht

Yamen A. wurde den Angaben zufolge am frühen Morgen durch Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes festgenommen. Bei dem Anti-Terror-Einsatz seien um 6.00 Uhr zeitgleich drei Wohnungen in einer Plattenbau-Siedlung im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf durchsucht worden, wie die Schweriner Polizei mitteilte.

Bundesanwaltschaft gibt Auskunft zu terrorverdächtigem Syrer

tagesschau24 15:00 Uhr, 31.10.2017







Demnach befanden sich die Wohnungen in unmittelbarer Nähe zueinander. In den Wohnungen hielten sich nach Angaben des Polizeisprechers mehrere Personen auf. Weitere Menschen seien aber nicht festgenommen worden. Laut der Polizei besteht keine akute Bedrohung für die Bevölkerung.

Rund um die Uhr überwacht

Aufgrund von Erkenntnissen des Bundesverfassungsschutzes und des Bundeskriminalamts (BKA) sei am 21. Oktober ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen eingeleitet worden. Ein mobiles Einsatzkommando des BKA habe den Beschuldigten "rund um die Uhr im Blick gehabt", erklärte die Bundesanwaltschaft.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere gibt seine Erklärung am Rande des Festakts zum Reformationstag in Wittenberg ab.

De Maizière: "Zugriff zum richtigen Zeitpunkt"

De Maizière lobte die "hervorragende Arbeit" der Beteiligten. "Nach allem, was wir wissen, erfolgte der Zugriff zum richtigen Zeitpunkt: spät genug, um Beweise zu sichern und gleichzeitig früh genug, um die Gefahr zuverlässig zu bannen." Die Gefährdungslage in Deutschland sei unverändert hoch, sagte der Innenminister.

In Deutschland hat es bereits wiederholt Festnahmen von Verdächtigen gegeben, die aus islamistischen Motiven einen Anschlag vorbereitet haben sollen. So wurde zuletzt am Mittwoch vergangener Woche in Berlin ein 40-Jähriger festgenommen, den die Ermittlungsbehörden der Islamistenszene zurechnen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 31. Oktober 2017 um 16:00 Uhr.