Weltweit haben Menschen unter den Hashtags #IchbineinBerliner und #PrayforGermany ihre Solidarität mit den Opfern in Berlin zum Ausdruck gebracht. Auch führende Politiker und Geistliche zeigten Anteilnahme. Das französische Parlament legte eine Schweigeminute ein.

Nach dem Anschlag in Berlin haben weltweit Menschen in den sozialen Medien Ihre Anteilnahme mit den Opfern zum Ausdruck gebracht. Auf Twitter und Facebook schrieben sie unter den hashtags #PrayforGermany und #IchbineinBerliner.

Auch Staatsoberhäupter und Geistliche zeigten sich solidarisch. Die Abgeordneten des französischen Parlaments gedachten in einer Schweigeminute der Opfer. Der Präsident der Nationalversammlung, Claude Bartolone, erinnerte daran, dass beim Terrorattentat in Nizza im vergangenen Juli ebenfalls ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast war. Der Anschlag am französischen Nationalfeiertag hatte letztlich 86 Menschen das Leben gekostet.

Die Flaggen der EU in Brüssel hängen auf Halbmast.

Papst tief betroffen

Auch Papst Franziskus zeigte sich bestürzt über den Anschlag. Das Kirchenoberhaupt sei tief betroffen von der schrecklichen Gewalttat, hieß es Vatikanangaben zufolge in einem Beileidstelegramm von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Namen des Papstes.

Franziskus nehme Anteil an der Trauer der Hinterbliebenen. Er bekunde allen Betroffenen sein Mitgefühl und seine Nähe, betonte Parolin.

Er sei mit allen Menschen verbunden, die dafür arbeiteten, "dass der mörderische Wahnsinn des Terrorismus keinen Platz in unserer Welt hat", hieß es in dem Beileidstelegramm. In diesem Sinne bitte er um Trost, Schutz und heilenden Segen.

"Abscheuliches Verbrechen"

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon verurteilte den Anschlag als ein abscheuliches Verbrechen. Die Verantwortlichen für die Tat müssten schnell zur Rechenschaft gezogen werden, erklärt Ban in New York.

Der Generalsekretär drückte den Familien der Angehörigen, der Bundesregierung und der deutschen Bevölkerung seine Anteilnahme aus. Den Verletzten wünschte er eine schnelle Genesung.