Der irrtümlich festgenommene Pakistaner berichtet

Der nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Montag festgenommene Pakistaner Navid B. hat sich zu Wort gemeldet, nachdem die Polizei ihn freigelassen hatte.



Wie es zur Festnahme kam, beschrieb der Asylbewerber der Zeitung "Welt am Sonntag": Er sei gerade im Tiergarten-Park gewesen und wollte seine U-Bahn erwischen, um nach Hause zu fahren. Eine Straße habe er rennend überquert, weil Autos kamen.



Daraufhin hätten ihn Polizisten angehalten und ihn gefragt, warum er laufe, sagte Navid B. weiter. Sie hätten gefragt, "ob ich den Anschlag mit dem Laster verübt habe". Obwohl er gesagt habe, dass er unschuldig sei, habe er die Nacht in Gewahrsam verbringen müssen. Am nächsten Tag sei er freigelassen und zunächst in ein Hotel gebracht worden. Sein Handy bekam Navid B. laut "WamS" erst am Donnerstag zurück.



Nach der Festnahme hatten polizeiliche Nachforschungen ergeben, dass der Pakistaner nichts mit dem Anschlag mit zwölf Toten und etwa 50 Verletzten zu tun hatte. In den vergangenen Tagen hatte es Irritationen gegeben, weil Navid B. nach seiner Freilassung nicht wieder in seiner Unterkunft in Berlin-Tempelhof aufgetaucht war. Auch Angehörige hatten sich besorgt geäußert, weil Navid B. sich zunächst nicht wieder bei ihnen gemeldet habe.