Die Landesregierung setzt einen Sonderbeauftragten ein, der im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri Zugang zu allen Akten und Unterlagen erhalten soll, um so mögliche Behördenfehler aufzuzeigen und herauszuarbeiten. Der Strafrechts-Professor Bernhard Kretschmer aus Gießen soll "völlig autark arbeiten", sagte Ministerpräsidentin Kraft (SPD) am Mittwoch (25.01.2017)in der Landtagsdebatte zum Terrorfall Amri.

Als erste Lehre aus dem Fall Amri forderte sie niedrigere Hürden für die Abschiebe- oder Sicherungshaft von terrorbereiten Gefährdern in Deutschland. Die Politik sei es den Opfern und Angehörigen schuldig, die Vorgänge um den Anschlag aufzuklären und notwendige Konsequenzen zu ziehen.

Kraft: "Kritik maßlos und übertrieben"

Zugleich rief Kraft dazu auf, sich in der Kritik an den Behörden zu mäßigen. "Wenn Kritik maßlos und übertrieben wird, dann dient das nicht der Sicherheit in diesem Land", sagte Kraft. Dies gelte auch in Zeiten des Wahlkampfes.

Laschet bezweifelt Aufklärungswillen

Armin Laschet sieht noch immer Fragen unbeantwortet.

CDU-Fraktionschef Armin Laschet glaubt hingegen nicht an den Aufklärungswillen der Landesregierung. "Sie haben viele, viele Fragen erneut offengelassen", sagte er an die Ministerpräsidentin gerichtet. "Es darf in Deutschland nicht Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben", so Laschet. Beim Einsatz von Fußfesseln, der Länge des Unterbringungsgewahrsams und der Videobeobachtung müssten in NRW die gleichen Regeln gelten wie in anderen Bundesländern.