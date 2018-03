Wirtschaftsminister Altmaier hat sich nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen optimistisch gezeigt, dass eine Lösung im Konflikt um die US-Strafzölle möglich ist. Finanzminister Scholz ist zurückhaltender.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross Möglichkeiten für eine Lösung im Streit um Zölle auf Stahl und Aluminium. "Wir haben beide den Eindruck gewonnen, Secretary Ross und ich, dass es in dieser Woche entscheidende Gespräche geben wird und dass es möglich ist, zu einer Lösung zu kommen, die ein Abgleiten in einen schweren Handelskonflikt noch verhindern kann", sagte der CDU-Politiker in Washington. "Ich bin heute Mittag um einige Prozent optimistischer als ich heute Morgen vor Beginn der Gespräche war."

Altmaier will im Lauf dieses Dienstags den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen. Außerdem ist auch ein Gespräch zwischen Ross und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström geplant.

Der Besuch des Bundeswirtschaftsministers in Washington ist Teil einer konzertierten Aktion der Europäer, die kurz vor dem geplanten Inkrafttreten der Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahleinfuhren und 10 Prozent auf Aluminiumimporte noch Ausnahmen für die EU-Länder erwirken wollen. Er stehe mit Malmström in engem Austausch, sagte Altmaier. Er sehe gute Chancen, dass am Ende der Woche ein positives Signal möglich sei.

Bundesfinanzminister Scholz und seine europäischen Kollegen versuchen derzeit in Argentinien, Druck auf die USA zu machen.

"Wichtig ist, dass wir miteinander reden"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) reagierte zurückhaltender. "Wichtig ist, dass wir miteinander reden", sagte er am Rande eines G20-Treffens in Buenos Aires. Ob er optimistischer sei als noch vor einigen Tagen, wollte er nicht sagen. "Wir müssen dafür sorgen, dass jetzt nicht Protektionismus die Landschaft der Welt bestimmt, sondern dass das weiter offene Märkte sind."

Auch andere EU-Mitglieder versuchen in Buenos Aires, Druck auf die USA zu machen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire forderte US-Finanzminister Steven Mnuchin auf, die EU als Verbündeten von den geplanten Strafzöllen auszunehmen. Mit den neuen Zöllen würden die USA "ihre eigenen Verbündeten treffen", sagte er seinem US-Kollegen. Im Anschluss an das Gespräch gab Le Maire sich ebenfalls optimistisch. "Ich habe Steven Mnuchin klar gemacht, dass wir auf eine vollständige Befreiung der Europäischen Union als Ganzes von diesen neuen amerikanischen Zöllen warten", sagte er. "Ich glaube, das Ziel sollten wir erreichen. Es ist schwierig, nicht außer Reichweite."

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle sollen am Freitag in Kraft treten. Ausgenommen davon sind bislang nur Kanada und Mexiko, zudem hat Trump für Australien eine Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt.