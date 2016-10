Sächsische Justiz "Keine akute Selbstmordgefahr bei Al-Bakr"

Der Terrorverdächtige Al-Bakr hat sich in Leipzig mit seinem Hemd stranguliert. Das gaben die sächsischen Behörden bekannt. "Das hätte nicht passieren dürfen", sagte Justizminister Gemkow. Sachverständige hätten keine Selbstmordgefahr festgestellt.

Die sächsische Justiz ging nach eigener Auskunft nicht von einer Selbstmordgefahr beim Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr aus. Das teilte Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) bei einer kurz anberaumten Pressekonferenz mit. Nach Gesprächen - unter anderem auch mit dem psychologischen Dienst - sei man zu dieser Einschätzung gekommen. Der Gefangene habe sich ruhig und sachlich verhalten, sagte der Leiter der JVA Leipzig, Rolf Jacob. "Es gab keine Hinweise auf emotionale Ausfälle". Dennoch habe man 15-minütige Kontrollen angeordnet.

Bei einem dieser Rundgänge stellte eine Bedienstete um 19:45 Uhr fest, dass sich Al-Bakr mit seinem Hemd am Vorgitter des Haftraums 144 stranguliert hatte. Um 20:15 Uhr sei der Tod des Häftlings festgestellt worden. Justizminister Gemkow sagte: "Das hätte nicht passieren dürfen - ist aber leider geschehen."

"Die Verantwortlichen in Dresden erklärten, dass das Fachpersonal offenbar zu einem falschen Schluss gekommen sei, dass er nicht akut suizidgefährdet sei", berichtet ARD-Korrespondentin Susann Reichenbach. Deshalb habe man die Kontrollen, die anfangs alle 15 Minuten stattgefunden hätten, nur alle 30 Minuten ausgeführt.

Susann Reichenbach, MDR, zu möglichen politischen Konsequenzen

Kurze Überwachungslücke

Um einen Suizid innerhalb einer so kurzen Überwachungslücke zu bewerkstelligen, müsse man sich intensiv mit einer Selbsttötung befassen, sagte JVA-Leiter Jacob. Für die Unterbringung in einem Haftraum mit besonderen Schutzmaßnahmen hätte eine akute Lebensgefahr bestehen müssen. Eine prophylaktische Unterbringung in diesem gefliesten Raum sei nicht menschenwürdig, sagte Jacob.

Jacob erläuterte weiter, Al-Bakr habe am Dienstag eine abgerissene Deckenlampe in seiner Zelle gemeldet. "Man hat das als Vandalismus eingestuft." Im Sinne einer Suizidgefährdung sei das nicht gedeutet worden. Später sei bemerkt worden, dass auch eine Steckdose manipuliert gewesen sei.

Mehr zum Thema Warum Al-Bakr überhaupt noch in Leipzig war

Sachsen: Keine Videoüberwachung in Zellen

Ein Mitarbeiter des Justizministeriums wies darauf hin, dass es in Sachsen keine Videoüberwachung von Gefängniszellen gebe. Man setze vielmehr auf eine Sitzwache durch Beamte vor der Zelle. Dieses Vorgehen sei auch bei dem mutmaßlichen Mittäter von Al-Bakr, dem 33-jährigen Khalil A., angeordnet worden. Er sitzt in Dresden in Haft. Wie bei Al-Bakr seien jedoch auch bei ihm keine suizidalen Tendenzen festgestellt worden.

Pflichtverteidiger Alexander Hübner erklärte, der Justizvollzuganstalt sei das Suizidrisiko bekannt gewesen. "Es hätte verhindert werden müssen", sagte er. "Sowas kommt leider immer mal wieder vor. Aber in diesem konkreten Fall hätte man Vorkehrungen treffen müssen."

Politik und Polizei fassungslos nach Suizid Al-Bakrs

Vorwürfe des Pflichtverteidigers

Gegenüber dem MDR hatte Pflichtverteidiger Alexander Hübner zuvor scharfe Kritik an der sächsischen Justiz geäußert: "Ich bin fassungslos, da ich davon ausgegangen bin, dass mein Mandant - jedenfalls zur Zeit - als einer der bestbewachtesten Gefangenen in Deutschland gelten konnte."

Noch am Mittwochnachmittag habe ihm der stellvertretende JVA-Leiter telefonisch versichert, dass der in Einzelhaft sitzende Al-Bakr "ständig beobachtet" werde. Hübner sagte weiter, dass der Terrorverdächtige sich seit seiner Festnahme im Hungerstreik befand. Er habe seit Sonntag nichts gegessen und getrunken.

U-Haft wegen Terrorverdacht

Fahndungsfoto des Terrorverdächtigen Al-Bakr

Al-Bakr hatte unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft gesessen. Nach Hinweisen des Verfassungsschutzes waren in seiner Chemnitzer Wohnung anderthalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden worden. In der Nacht zum Montag wurde er von der Polizei festgenommen, nachdem ihn Syrer in einer Leipziger Wohnung festgehalten hatten. Er soll Anschläge auf Züge beziehungsweise Flughäfen geplant haben.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. Oktober 2016 um 12:00 Uhr.