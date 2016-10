Der Terrorverdächtige Al-Bakr hat einen der beiden Berliner Flughäfen offenbar als Anschlagsziel ausgespäht. Laut rbb-Informationen war er in der zweiten Septemberhälfte in Berlin. Entscheidende Hinweise auf Al-Bakr kamen offenbar von einem US-Geheimdienst.

Der Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr soll sein mutmaßliches Anschlagsziel, einen der Flughäfen in Berlin, selbst ausgespäht haben. Der rbb und die "Berliner Morgenpost" berichten unter Hinweis auf Kreise der Sicherheitsbehörden des Bundes, Al-Bakr habe sich in der zweiten Septemberhälfte in der Hauptstadt aufgehalten. Er habe eine Nacht in Berlin verbracht. Dabei soll er auch eine Kontaktperson getroffen haben.

Der Aufenthalt in Berlin soll für die Planung des Anschlages eine wichtige Rolle gespielt haben, hieß es weiter. Die Sicherheitsbehörden hätten ihn zum Zeitpunkt seines Aufenthalts in Berlin allerdings noch nicht im Visier gehabt, sondern entdeckten seine Verbindungen in die Hauptstadt erst im Zuge der Ermittlungen.

Von Berliner Imam radikalisiert?

Ausschlaggebend für die Radikalisierung Al-Bakrs soll ein Imam in Berlin gewesen sein. Das sagte der Bruder des Terrorverdächtigen dem "Spiegel". Der Imam habe den 22-Jährigen einer Gehirnwäsche unterzogen und ihn aufgefordert, in Syrien zu kämpfen. "Mein Bruder hat sich in Deutschland radikalisiert", betonte der Bruder im "Spiegel"-Interview.

Im September 2015 habe sich der Terrorverdächtige in Syrien dem IS angeschlossen. Um welchen Prediger es sich handelte, sagte der Bruder dem Magazin zufolge nicht.

Hinweis von US-Geheimdienst

Einen entscheidenden Hinweis auf den Terrorverdächtigen lieferte ein US-Geheimdienst, wie die die "Welt am Sonntag" berichtet. Demnach hörte der Dienst Telefonate des 22-Jährigen mit einem Kontaktmann des "Islamischen Staates" in Syrien ab und informierte die deutschen Behörden.

In einem der abgefangenen Gespräche sei es um die Herstellung von Sprengstoff und mögliche Anschlagsziele gegangen. Ein "großer Flughafen in Berlin" sei "besser als Züge", habe Al-Bakr dabei gesagt, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Al-Bakr hatte sich am Mittwoch in seiner Gefängniszelle in Leipzig erhängt. Er war nach einer bundesweiten Fahndung in der Nacht zum Montag wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden. In einer von ihm genutzten Wohnung in Chemnitz hatten Ermittler zuvor eineinhalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden.

Al-Bakr beging im Gefängnis in Leipzig Suizid.

Tillich gesteht Fehler ein

In Zusammenhang mit dem Suizid Al-Bakrs sprach Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich von Fehlern der Behörden in seinem Bundesland. "Der Suizid hätte verhindert werden müssen, in jedem Fall", so der CDU-Politiker. Der Umgang mit Al-Bakr sei "nicht in dem Maße erfolgt, wie es notwendig gewesen ist". Es hätten andere Maßstäbe angelegt werden müssen. Er sei zu einer unabhängigen Aufklärung bereit.

Es gehe aber zu weit, von Staatsversagen in Sachsen zu sprechen, so Tillich. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung funktionierten, beteuerte der Ministerpräsident.

Bundesinneminister Thomas de Maizière forderte eine gründliche Aufklärung. "Die Verantwortlichen wissen selbst am besten, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt", sagte der Minister.

Al-Bakr war von drei Landsleuten gefesselt und der Polizei übergeben worden.

"Er wollte uns auch töten"

Al-Bakr war von drei Landsleuten in einer Leipziger Wohnung überwältigt worden. Sie fesselten ihn und riefen die Polizei. Im "Spiegel" bestritten die Männer, Komplizen des mutmaßlichen Terroristen zu sein. Das hatte Al-Bakr laut Berichten vor seinem Suizid in Vernehmungen behauptet. "Wir hatten nie im Leben etwas mit ihm", sagte einer von ihnen dem Magazin.

Vielmehr hätten auch sie sich von al-Bakr bedroht gefühlt. "Er wollte auch uns töten", sagte der Mann. Der 22-Jährige sei "wahnsinnig" gewesen. Aus Angst vor Racheakten von IS-Anhängern hält sich das Trio demnach derzeit bei Freunden in einer anderen deutschen Stadt versteckt. Nach Leipzig wollen sie aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall zurück.