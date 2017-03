Bis zum Verfassungsreferendum in der Türkei wird es in Deutschland keine weiteren Auftritte von Vertretern der türkischen Regierung geben. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf AKP-nahe Organisationen. Zuvor hatte die Bundesregierung mit Auftrittsverboten gedroht.

Die türkische Regierungspartei AKP plant offenbar keine weiteren Wahlkampfauftritte in Deutschland mehr. "Wir werden bis zum Referendum keine weiteren Veranstaltungen mit türkischen Regierungsvertretern organisieren", sagte UETD-Präsident Zafer Sirakaya der "Wirtschaftswoche". Man werde weiter auf lokaler Ebene Informationsveranstaltungen organisieren. Gastauftritte türkischer Politiker werde es aber nicht mehr geben.

Der 2004 gegründete Verein UETD gilt als verlängerter Arm der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. Nach eigenem Verständnis ist die UETD ein politischer und sozialer Lobbyverband für die Belange der hier lebenden Türken.

In Deutschland trat die UETD zuletzt vor allem durch die Organisation umstrittener Veranstaltungen mit türkischen Ministern in Erscheinung. Die Türken stimmen am 16. April über eine Verfassungsreform ab, die weitreichende Befugnisse für Erdogan vorsieht. Die in der Bundesrepublik lebenden Türken dürfen an dem Referendum teilnehmen.

Eine Sprecherin der Koordinierungsstelle der türkischen Regierungspartei AKP im Ausland bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass die Entscheidung gegen weitere Auftritte in Ankara getroffen worden sei.

Hinweis auf deutsche Rechtsordnung

Zuvor hatte die Bundesregierung mit einem Verbot von türkischen Wahlkampfveranstaltungen gedroht. Die Türkei sei ausdrücklich auf die deutsche Rechtsordnung hingewiesen worden, sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Dazu gehöre Paragraf 90a des Strafgesetzbuches, wonach die Bundesrepublik Deutschland nicht verächtlich gemacht werden dürfe. Eine Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus sei eine solche Verächtlichmachung.

Gabriel verwies darauf, dass in einem Schreiben an die türkische Regierung die Genehmigungen für die Abstimmung über das Verfassungsreferendum in Deutschland sowie für Wahlkampfauftritte türkischer Politiker daran geknüpft seien, dass sie auf der Grundlage von deutschem Recht und Gesetz erfolgten. Dies sei eine zwischen ihm und Bundeskanzlerin Angela Merkel abgestimmte Position.

Auch Merkel hatte am Montag darauf verwiesen, dass Auftritte türkischer Politiker nur auf der "Grundlage der Prinzipien des Grundgesetzes" möglich seien. Zuvor hatte der türkische Präsident Präsident Recep Tayyip Erdogan Merkel Nazi-Methoden vorgeworfen und wiederholt Nazi-Vergleiche angestellt.

Erdogan spricht vom "faschistischen Europa"

In Ankara warb Erdogan erneut für seine Verfassungsreform - mit Angriffen auf europäische Staaten. Ein Ja bei der Abstimmung sei das beste Mittel gegen das "faschistische Europa". Der türkische Staatschef sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ankara, Europa sei "rassistisch, faschistisch und grausam". Die Wähler müssten daher bei der Volksabstimmung eine Antwort geben, die "die ganze Welt hören kann" und mit Ja stimmen. Aus dem Referendum werde hinsichtlich der Beziehungen zur EU eine völlig neue Türkei hervorgehen. Dann werde er mit der EU über die künftigen Beziehungen diskutieren, und er werde tun, was nötig sei.

Europa sei nicht nur islamfeindlich, sondern auch gegen die Türkei gerichtet, fuhr Erdogan in seiner Rede fort. Die europäischen Länder hätten ihre Masken abgelegt und ihr "wahres Gesicht" gezeigt - Europa verhalte sich genauso wie zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Menge antwortete mit einem lauten "Ja", als Erdogan fragte, ob die Wähler für "eine einzige Nation, eine einzige Flagge, ein einziges Vaterland und einen einzigen Staat" seien.