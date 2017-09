Mehr als 100.000 Kunden der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin werden ihre Tickets für annullierte Langstreckenflüge nicht oder nur in geringem Maß erstattet bekommen. Betroffen sind jene Kunden, die vor dem 15. August Tickets gekauft haben.

Air Berlin wird Kunden die Tickets für ausgefallene Langstreckenflüge nicht oder nur in geringem Umfang erstatten. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher von Air Berlin. Dabei handelt es sich um Tickets für Flüge zu Fernzielen wie New York, Miami, Abu Dhabi und Havanna. Zuvor hatte die "Rheinische Post" unter Berufung auf Kreise des Unternehmens darüber berichtet.

Betroffen sind jene Kunden, die vor dem 15. August, dem Tag der Insolvenzanmeldung, Tickets gekauft haben. Deren Geld geht in die Insolvenzmasse der Fluggesellschaft ein. Das Unternehmen habe keine Möglichkeit, daraus Erstattungen vorzunehmen, erläuterte der Sprecher. Anders sei die Lage für Tickets, die nach dem 15. August erworben worden seien. "Dieses Geld legen wir zur Seite", sagte der Sprecher. Sollte ein Flug ausfallen, werde der Kaufpreis erstattet.

"Airlines müssen Insolvenzversicherung abschließen"

"Langstreckenflüge in den Herbst- oder Winterurlaub werden meistens relativ früh gebucht", sagt dazu ein Branchenkenner in der "Rheinischen Post". "Darum trifft das Ende dieses Geschäftes bei Air Berlin auch so viele Menschen."

Air Berlin hatte am Montag angekündigt, die Langstreckenflüge bis zum 15. Oktober nach und nach einzustellen. Der Vorstand des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Klaus Müller, sagte in der "Rheinischen Post", es sei "erschreckend, wenn so viele Menschen mit teuer bezahlten Langstreckentickets Opfer der Insolvenz von Air Berlin wurden. Dies zeigt, dass die Airlines unbedingt ebenso eine Insolvenzversicherung abschließen müssen, wie es Reiseveranstalter bereits für Pauschalreisen tun müssen."

Die Gewerkschaft ver.di startete unterdessen Verhandlungsgespräche mit Air Berlin. Sie fordert ein Programm "zum Erhalt möglichst vieler tarifvertraglich abgesicherter Arbeitsplätze", die durch die Insolvenz bedroht seien. Winkelmann hatte kürzlich gesagt, es gebe gute Jobchancen für rund 80 Prozent der Mitarbeiter.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland