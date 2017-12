Acrylamid Die Gefahr im Weihnachtskeks

Beim Frittieren, Grillen und Backen kann Krebs auslösendes Acrylamid entstehen. Es steckt in Kaffee, Pommes, aber auch in Weihnachtsplätzchen. Die EU hat deshalb neue Regeln erlassen. Was danach von heute an beachtet werden muss und Verbrauchern empfohlen wird, klärt dieser Überblick.

Von Dalia Antar, SWR

Honiglebkuchen, Mandelplätzchen, Zimtsterne: Die Hochphase der Hobbybäcker hat begonnen. Doch die weihnachtlichen Leckereien können gesundheitsgefährdendes Acrylamid enthalten. Mit den erwünschten Aromen und Geschmacksstoffen kann der Stoff entstehen, wenn kohlenhydratreiche Lebensmittel stark erhitzt werden. Verantwortlich dafür: Zucker, die Aminosäure Asparagin, Backtemperaturen von mehr als 120 Grad sowie ein geringer Wassergehalt des Lebensmittels.

Die Acrylamid-Belastung von Chips konnte zwar schon gesenkt werden, trotzdem wird ein täglicher Verzehr nicht empfohlen.

Betroffen ist aber nicht nur selbst Gebackenes und Gebratenes, betroffen sind auch Kartoffelchips, Pommes Frites und Bratkartoffeln, genau wie Brot, Toast, Knäckebrot und Kaffee.

Kinder besonders gefährdet

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) geht davon aus, dass Acrylamid in Lebensmitteln das Krebsrisiko für Verbraucher aller Altersgruppen potenziell erhöht. Da Kinder im Verhältnis zu Erwachsenen mehr essen und daher potenziell höhere Mengen an Acrylamid aufnehmen, seien sie besonders gefährdet.

Acrylamid ist geruchlos, geschmacklos und wasserlöslich und kann daher aus dem Magen-Darm-Trakt gut aufgenommen und verstoffwechselt werden. Ein Grenzwert, bei dessen Unterschreitung ein gesundheitliches Risiko ausgeschlossen werden kann, lässt sich derzeit nicht festlegen. Es gibt demnach bei Acrylamid keine sichere Verzehrmenge.

Pommes vor dem Frittieren ins Wasser

Von nun an gelten daher in der EU strengere Regeln für Imbissbudenbesitzer, Bäckereien und Lebensmittelhersteller. Die neuen Vorgaben, die spätestens ab April umgesetzt werden sollen, sehen unter anderem vor, dass bestimmte Lebensmittel von Restaurants, Bäckereien oder Imbissbuden nicht zu stark erhitzt oder geröstet werden.

Lebensmittelhersteller sollen unter anderem Kartoffeln mit weniger Stärkegehalt verwenden oder Pommes Frites vor dem Frittieren in Wasser einweichen, damit so der Acrylamid-Anteil minimiert werden kann. Die Mitgliedstaaten selbst sollen die Verordnung umsetzen.

Verbraucherschützer fordern konkrete Grenzwerte

Doch für die Verbraucherzentralen ist noch etwas anderes wichtig: "Die Verordnung ist lange überfällig, aber was wir fordern, ist der nächste zwingende Schritt, nämlich Grenzwerte für Acrylamid bei Lebensmitteln festzulegen", sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Noch gelten die Richtwerte den Lebensmittelherstellern nur als Orientierung. Grenzwerte in Lebensmitteln sollen nach Angaben der EU-Kommission aber "in Betracht gezogen werden".

Vergolden statt verkohlen

Auch wer Kaffee trinkt, nimmt Acrylamid zu sich.

Verbraucherschützer raten daher jedem, selbst tätig zu werden.

Einen Kaffee am Morgen, dazu ein Lebkuchen, Pommes Frites am Nachmittag und abends Chips auf der Couch: Wäre das schon gesundheitsgefährdend? "Wenn Sie das jeden Tag machen würden, ja, diese Produkte können durch die Herstellungsweise hochbelastet sein", so Valet. Bei Acrylamid sei es nicht wie etwa bei vielen Giften, dass man einen Schwellenwert habe. Theoretisch könne jede Menge Krebs erregen: "Je weniger man zu sich nimmt, desto kleiner das Risiko. Es gilt: so wenig wie möglich", betont Valet.

Brötchen sollten besser gelbgold statt kross-braun aufgebacken werden.

Beim Backen, Braten und Frittieren bildet sich der Stoff erst ab einer Temperatur von mehr als 120 Grad. Deshalb sollten Verbraucher Pommes Frites lieber bei niedriger Temperatur nur so stark bräunen wie nötig.

Das gleiche gilt für Kroketten, Aufbackbrötchen und Toastbrot: vergolden statt verkohlen. Auf Frühstückscerealien aus geröstetem Getreide sollte verzichtet werden.

Besser mit ganzen Mandeln backen

Daneben ist die vom Hersteller empfohlene Backtemperatur und -zeit ein Maximalwert. Bratkartoffeln sollten aus zuvor gekochten Kartoffeln zubereitet werden. Ei und Eigelb verringern die Bildung von Acrylamid. Als Backtriebmittel empfiehlt die Bundeszentrale für Verbraucherschutz Natron oder Backpulver, beim Backen besser ganze Mandeln als Mandelsplitter verwenden, da sie als Stifte oder Blättchen erhöhte Werte an Acrylamid aufweisen können.

Dass Pommes und Co. mit der Verordnung auch teurer werden könnten, davon ist keine Rede. "Die Frage des Aufwands geht nicht damit einher, ob die Preise erhöht werden", hieß es zuletzt vom Hotel- und Gaststättenverband.

Übrigens: Fleisch und Fisch sowie alle nicht erhitzten, gekochten oder gedünsteten Lebensmittel sind frei von Acrylamid.