Vor acht Jahren stürzte das Kölner Stadtarchiv ein, zwei Menschen starben. Doch bis heute steht niemand vor Gericht. Und die Gefahr ist groß, dass strafrechtlich nicht mehr geklärt werden kann, wer schuld ist.

Von Marion Kerstholt, WDR

Mitten in Köln klafft immer noch ein tiefes Loch. Die Straße heißt Severinstraße, bis vor acht Jahren stand hier das Kölner Stadtarchiv, bis am 3. März 2009 um 13:58 Uhr die Erde zu beben begann und das Gebäude innerhalb von Sekunden einstürzte. Zwei Männer aus benachbarten Wohnungen starben, weil angrenzende Häuser ebenfalls einstürzten. 36 Menschen verloren ihre Wohnung. Jahrhundertealte Archivalien wurden zerstört. Der Schaden des Einsturzes wird auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt.

Die Unglücksstelle im Februar 2017

Doch bis heute, acht Jahre nach diesem Schicksalstag für die Stadt Köln, ist für den Einsturz niemand zur Verantwortung gezogen worden. Es gibt bislang keinen Prozess. Und es droht sogar die Verjährung. Wenn bis zum 2. März 2019 kein Urteil gesprochen ist, kann keiner der derzeit 94 Beschuldigten mehr strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Nur in einem Zivilprozess könnten die Beschuldigten darüber hinaus belangt werden.

Warten auf das abschließende Gutachten

Zwei Jahre bleiben also noch. Und bislang ist noch nicht einmal Anklage erhoben. "Ich habe die Hoffnung, dass das Verfahren noch vor Ablauf dieser Frist abgeschlossen werden kann", sagt der zuständige Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, Ulrich Bremer. Doch bisher sieht es ganz anders aus. Derzeit wartet die Staatsanwaltschaft auf das abschließende Gutachten. "Wir erwarten es in Bälde", sagt Bremer, will sich auf einen festen Zeitpunkt aber nicht festlegen. Es scheint aber mehr um Monate als um Jahre zu gehen. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung und Baugefährdung.

Dabei lag bereits kurz nach dem Unglück die Vermutung nahe, dass die Einsturzursache mit dem Bau einer neuen Kölner U-Bahn-Strecke zusammenhängen muss. Direkt vor dem Stadtarchiv befand sich die 25 Meter tiefe Baugrube. Dort hinein kippte das Stadtarchiv. Die Gutachter der Staatsanwaltschaft vermuten schon länger, dass die Wand der Baugrube ein Loch hatte. Durch dieses soll danach Grundwasser und Erde in die Baugrube geströmt sein und dem Stadtarchiv den Boden entrissen haben.

Die zuständigen Bauunternehmen haben eine andere Erklärung: Wasser und Erde seien von unten in die Baugrube hochgedrückt worden, "hydraulischer Grundbruch" sagen Experten dazu. Dann hätten die Bauunternehmen keinen Fehler gemacht, für den sie zur Verantwortung gezogen werden könnten.

1/8 Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs und die Rettung der Dokumente Vollbild Am 3. März 2009 stürzte in Köln das Gebäude des Stadtarchivs zusammen mit zwei Nachbarhäusern in eine 25 Meter tiefe Baugrube. Vor dem Gebäude wurde an einer neuen U-Bahn-Linie gebaut. Acht Jahren später ist noch immer nicht vollständig geklärt, warum es zu dem Unglück kam, bei dem zwei Anwohner starben. | Bildquelle: picture alliance / dpa

124,9 Mio. Euro für Beweissicherung

Um die genaue Ursache des Einsturzes zu klären, arbeiten die Ermittler nun seit die Bergung der Archivgüter 2011 beendet wurde. "So ein Fall ist deutschlandweit noch nie aufgetreten", sagt Ulrich Bremer von der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler haben mit Zeugen gesprochen, große Mengen Daten ausgewertet.

Doch um die Ursache des Einsturzes zweifelsfrei zu belegen, musste erneut gebaut werden. Man errichtete ein so genanntes Besichtigungsbauwerk, also einen Betonschacht, um die vermutete Problemstelle in der Baugrube herum. Dabei wurde der angrenzende Boden künstlich vereist, damit bei der Ursachenforschung kein Steinchen von seinem ursprünglichen Platz wegbewegt wird. Die Beschuldigten könnten sonst sagen, dass ein möglicher Schaden erst nach dem Einsturz entstanden sei.

In dem gebauten Schacht wurde dann Schicht um Schicht Erde abgetragen, bis man zur vermuteten Problemstelle vorgedrungen war. Ein Großteil dieser Arbeit musste dabei von Tauchern ausgeführt werden, weil hier in der Nähe des Rheins Grundwasser einströmt. Weil alle diese Arbeiten so aufwendig waren, ist das Gutachten bis heute nicht fertig. Die Beweissicherung kostete bisher 124,9 Millionen Euro.

Suche nach Dokumenten im März 2009

Keine Entschuldigung der Stadt

"Für uns ist es extrem unbefriedigend, dass die Ermittlungen so lange dauern", sagt Frank Deja. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative "Köln kann auch anders", die nach dem Einsturz des Stadtarchivs gegründet wurde und Versäumnisse in der Kölner Stadtpolitik aufzeigen und verändern will. Es sei aber verständlich, dass man bei der Sicherung der Beweise extrem sorgfältig vorgehen müsse.

Auf Seiten der Stadt vermisst Deja allerdings eine Aufarbeitung des Geschehens. "Bislang ist niemand bei der Stadt zur Rechenschaft gezogen worden. Es wird nichts aufgearbeitet", so Deja. Bis heute habe sich die Stadt auch bei den Betroffenen nicht entschuldigt.

Vielleicht ändert das die Oberbürgermeisterin Henriette Reker heute. Wie jedes Jahr lädt die Initiative "Köln kann auch anders" mittags zur Gedenkfeier am Einsturzort. Reker wird eine Rede halten. Erstmals ist damit ein Oberbürgermeister der Stadt Köln bei diesem Termin mit dabei.