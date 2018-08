Abschiebungen nach Afghanistan - das ist gerade für die CSU ein wichtiges Thema. Längst geht Bayern nicht mehr vor allem gegen Straftäter und Gefährder vor. Die Folge: Viele Migranten tauchen unter.

Von Anna Tillack und Lisa Wreschniok, BR

"Da hat er geschlafen" sagt der Afghane Ali und zeigt auf ein bunt bezogenes Bett. Sein Deutsch hat einen fränkischen Einschlag. Die Bettwäsche ist fein säuberlich zusammengelegt - seit mehreren Wochen hat niemand mehr darin gelegen. Es ist Amirs Bett. Als die Polizei kommt, schläft er noch, will ausgeruht sein für die Prüfung, die er an diesem Tag schreiben soll. Doch seine Schule wird er nie wieder betreten. Die Polizei holt ihn ab und bringt ihn zum Flughafen - im Schlafanzug.

"Ich hab von den anderen erfahren, dass er geschlafen hat, während die Polizisten gekommen sind und dass er geschrien hat. So laut, dass alle ihn gehört haben", berichtet Ali. "Als ich gemerkt habe, dass er weg ist, hab ich geweint. Er war mein bester Freund, er war echt ein guter Junge."

Mai 2017: Die Polizei geht in Nürnberg gegen Schüler vor, die mit einer Sitzblockade und Demonstration die Abschiebung des Berufsschülers Asef N. in sein Herkunftsland Afghanistan verhindern wollen. Der Abschiebeflug hob letztendlich nicht ab.

Wenige Straftäter unter Abgeschobenen

Amir wollte an diesem Morgen zurArbeit gehen - so wie jeden Tag. Er galt als gut integriert, machte unzählige Praktika, spricht Deutsch - ein "Vorzeigeflüchtling". So wie Amir geht es derzeit vielen, an den Abschiebungen beteiligen sich neun Bundesländer, Bayern ist mit 51 abgeschobenen Menschen Spitzenreiter.

Noch zu Beginn des Jahres warb die bayerische Staatsregierung damit, straffällig gewordene Flüchtlinge abzuschieben. Inzwischen ist diese Gruppe klein geworden. Abgeschoben werden diejenigen, die auffindbar sind, teilt das Innenministerium auf Anfrage des BR mit: "Die endgültige Passagierliste hängt im Wesentlichen davon ab, welche von den ausreisepflichtigen afghanischen Staatsangehörigen von den Ländern am Tag der konkreten Maßnahme auch zugeführt werden." Und "zugeführt werden" können eben vor allem diejenigen, die sich unauffällig verhalten, die im Bett liegen, um morgens in die Schule oder zur Arbeit zu gehen.

Die Zahl der Straftäter an Bord der Flüge von München nach Kabul ist niedrig. Zahlen, wer von den Ausreisepflichtigen aus Bayern überhaupt verurteilt ist, liegen nach Auskunft des bayerischen Innenministeriums nicht vor. In bayerischen Gefängnissen sitzen 154 Personen mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Über diese Personengruppe wird in der jüngsten Abschiebediskussion gar nicht gesprochen, obwohl Abschiebungen nach gesonderter Prüfung auch aus dem Strafvollzug möglich wären.

Archiv: Abgeschobene Afghanen nach ihrer Ankunft in Kabul.

Integration spielt keine Rolle

Auch wie groß die Integrationsleistung des Einzelnen in den letzten Jahren war, spiele bei der Frage einer Abschiebung überhaupt keine Rolle mehr, klagt Riccardo Schreck, der sich seit drei Jahren in der Bamberger Flüchtlingshilfe engagiert: "Das ist frustrierend, denn es gibt Leute, die sich sehr anstrengen und Leute, die sich gar nicht anstrengen. Bei beiden ist die Behandlung komplett gleich. Das ist für viele Betreuer und Unternehmen ganz schwierig nachvollziehbar." In der Community herrsche Angst, viele würden inzwischen untertauchen, so Schreck. Seit er mit Geflüchteten arbeitet, sind in seinem Umkreis 20 Menschen verschwunden.

Bundesweit fahndet die Polizei nach etwa 126.000 Ausländern mit dem Ziel der Abschiebung, Ausweisung oder Zurückschiebung (Stand 31. Dezember 2017). Die derzeitige Abschiebepraxis treibe die Menschen in die Illegalität, fürchten viele Helfer.

"Die Angst ist von jetzt an immer dabei"

Irgendwo in einem kleinen bayerischen Städtchen treffen wir einen jungen Mann, der nicht erkannt werden will. Auch er gilt als gut integriert, hat einen Ausbildungsvertrag für einen lokalen Gastronomiebetrieb in der Tasche, darf ihn allerdings nicht antreten. Wenn ein Bekannter Platz auf seiner Couch hat, übernachtet er dort. Für ihn ist das sicherer als in der Unterkunft, erzählt er.

Einige seiner Freunde hätten im Wald campiert, andere hätten Deutschland auf eigene Faust verlassen. Er ist noch hier, aber seit einigen Monaten beherrscht das Thema Abschiebungen sein ganzes Leben. "Ich habe Angst vor der Polizei, wenn ich in der Stadt bin oder auf der Straße. Die Angst ist von jetzt an immer dabei."

Immer wieder kommt es in Afghanistan zu Anschlägen. Zuletzt griffen Taliban-Kämpfer die Stadt Ghasni an.

Leben in Kabul? "Scheiße"

Wenn das Stichwort Kabul fällt, wird auch Ali, der Freund des abgeschobenen Amir, nervös. Er zieht sein Handy aus der Tasche und zeigt uns seinen letzten Chat mit Amir, der jetzt irgendwo in Kabul ist. Auf die Frage wie es ihm gehe, antwortet er: "Scheiße". Es gebe jeden Tag Anschläge. Sein Leben in Sicherheit sei nun endgültig vorbei.