Die Abschiebung von sogenannten Gefährdern, denen ein Terroranschlag in Deutschland zugetraut wird, ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Im konkreten Fall ging es um die Beschwerden eines Algeriers.

Von Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion

Sogenannte Gefährder, bei denen man befürchten muss, dass sie einen Terroranschlag verüben, können in ihr Heimatland abgeschoben werden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine entsprechende Vorschrift im Aufenthaltsgesetz gebilligt. Nach dieser Vorschrift können die Landesinnenminister in einem beschleunigten Verfahren die Abschiebung von Ausländern anordnen, wenn von ihnen eine besondere Gefahr für die Sicherheit in Deutschland ausgeht.

Fall eines Algeriers

Im konkreten Fall ging es um einen Algerier aus Bremen. Er hatte sich mehrfach zum "Islamischen Staat" bekannt. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden waren sein Bruder und seine Schwester nach Syrien gereist, hatten sich dort dem IS angeschlossen und als Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt.

Anfang 2015 war der Algerier in Paris zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er damit gedroht hatte, einen Behördenmitarbeiter zu töten. Im März hatte der Innensenator von Bremen angeordnet, ihn sofort abzuschieben - zu Recht, so das Bundesverfassungsgericht.