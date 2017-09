Die aus Deutschland abgeschobenen Asylbewerber sind in Kabul gelandet. Es gibt widersprüchliche Angaben darüber, wie viele Afghanen an Bord waren. Beim Abflug hatten Menschenrechtsaktivisten gegen die Abschiebung demonstriert. Pro Asyl sprach von einem Wahlkampfmanöver.

Erstmals seit dem Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul im Mai sind abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben worden. Die Maschine war gestern Abend in Düsseldorf gestartet und landete am Morgen auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Kabul.

Nach der Landung wurden die Menschen in Begleitung von Polizisten auf einen Parkplatz geführt, wo sie registriert wurden. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) bestätigte die Ankunft von "acht Rückkehrern".

Einem Sprecher des afghanischen Flüchtlings- und Rückführungsministeriums zufolge sollten eigentlich zwölf Afghanen in Kabul eintreffen. "Wir wissen nicht, ob es in letzter Minute eine Planänderung gab oder ob einige von ihnen zurückgebracht wurden", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Proteste auf dem Düsseldorfer Flughafen

Beim Abflug hatten Menschenrechtsaktivisten auf dem Düsseldorfer Flughafen gegen die Abschiebung protestiert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 180 Demonstranten an der Aktion. Zwischenfälle habe es keine gegeben, sagte ein Sprecher. Auf Transparenten und Schildern hieß es: "Abschiebungen stoppen" und "Keine Abschiebungen in den Tod".

Hilfsorganisationen lehnen die Abschiebungen ab, weil sie die Situation in Afghanistan wegen Anschlägen der islamistischen Taliban als lebensgefährlich einschätzen. Pro Asyl hält den Abschiebeflug für ein Wahlkampfmanöver. "Man will ein Signal der Härte setzen, um kurz vor der Bundestagswahl im flüchtlingsfeindlichen Milieu nach Stimmen zu fischen", erklärte der Geschäftsführer der Organisation, Günter Burkhardt.

Bisher hat Deutschland in etwa einem halben Dutzend Sammelflügen mehr als 100 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 13. September 2017 um 07:02 Uhr.