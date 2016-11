Höhepunkte des Besuchs von US-Präsident Obama sind ein Treffen mit Kanzlerin Merkel am Donnerstag und Gespräche mit weiteren Staats- und Regierungschefs am Freitag. Dem "Spiegel" und der ARD gibt Obama in Berlin ein gemeinsames Interview. Der Ablauf des Besuchs im Überblick.

Mittwoch, 16. November

Um 17.35 Uhr landet die Air Force One mit Barack Obama an Bord auf dem militärischen Teil des Berliner Flughafens Tegel. Er kommt aus Athen und hat in der deutschen Hauptstadt am Abend keine offiziellen Termine mehr. Vom Flughafen wird er nach einer kurzen Begrüßung unter massiven Sicherheitsvorkehrungen in die Innenstadt gebracht, wo er im Hotel Adlon in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors und der US-Botschaft übernachten wird. In dem Hotel wird er am Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel essen. Zu dem informellen Treffen ist keine Presse zugelassen.

US-Präsident Obama landet am Mittwochabend in Berlin.

Donnerstag, 17. November

Am Vormittag absolviert Obama unter anderem Medientermine und gibt dabei dem "Spiegel" und der ARD ein gemeinsames Interview. Er stellt sich dabei den Fragen von "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer und WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich. Um 20.11 Uhr sendet das Erste das Interview mit Obama. tagesschau.de veröffentlicht das Interview sowohl in der englischen Originalfassung als auch in der übersetzten deutschen Fassung.

Um 15.15 Uhr empfängt Merkel den US-Präsidenten zu einem Gespräch im Kanzleramt. Vorgesehen ist ein 90-minütiger Gedankenaustausch. Die für 16.45 Uhr geplante Pressekonferenz könnte sich aber auch nach hinten verschieben, falls das Gespräch länger dauern sollte. Im Mittelpunkt dürften die Folgen der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump für die transatlantischen Beziehungen stehen.

Am Abend wird Obama gegen 19.00 Uhr erneut im Kanzleramt erwartet. Kanzlerin Merkel empfängt ihn zum Abendessen in kleiner Runde.

Für den Donnerstag ist ein Treffen Obamas mit Merkel im Kanzleramt geplant.

Freitag, 18. November

US-Präsident Obama wird am Vormittag ebenso wie der französische Präsident Francois Hollande, der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi, der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und die britische Premierministerin Theresa May im Kanzleramt erwartet. Ab 10.00 Uhr wollen sie gemeinsam mit Merkel über aktuelle Fragen im Verhältnis zwischen den USA und der EU sprechen. Es wird erwartet, dass die Zukunft des geplanten Freihandelsabkommens TTIP mit Blick auf die bisher schleppenden Verhandlungen und den neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump ein zentrales Thema sein wird. Eine gemeinsame Pressekonferenz der Staats- und Regierungschefs ist danach nicht geplant.

Um 12.45 Uhr endet Obamas Deutschland-Besuch. Er startet an Bord der Air Force One in Richtung Lima, wo er am Asien-Pazifik-Gipfel der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) teilnehmen wird.