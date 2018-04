Abbrecherquote Immer mehr Azubis schmeißen hin

Die Zahl der Lehrlinge, die ihre Ausbildung abbrechen, steigt: Besonders hoch ist die Quote laut "Süddeutscher Zeitung" bei Sicherheitsfachkräften, Köchen und Friseuren. Der DGB sieht dafür vor allem einen Grund.

Die Abbrecherquote in der Berufsausbildung ist nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" so hoch wie seit Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr. Mehr als jeder vierte Auszubildende schmeiße seine Lehre hin, schreibt die "SZ". Die Zeitung beruft sich dabei auf den Entwurf für den Berufsbildungsbericht 2018.

Diesem Bericht zufolge wurden 2016 gut 146.000 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst. Der Anteil der abgebrochenen Ausbildungen liege mit 25,8 Prozent erstmals über den seit Anfang der 1990er-Jahre üblichen Quoten von 20 bis 25 Prozent.

Angehende Sicherheitsfachkräfte brechen häufig ab

Am höchsten sei der Anteil der Abbrecher bei angehenden Sicherheitsfachkräften mit 50,6 Prozent. Besonders hoch ist die Abbrecherquote auch bei Berufen wie Koch, Restaurantfachkraft oder Friseur - auch dort höre etwa jeder Zweite vor der Abschlussprüfung auf. Anders sieht es bei Azubis aus, die Fachangestellte in der Verwaltung werden wollen. Nur 4,1 Prozent brechen dort vorzeitig ab.

Ausbildung zur Friseurin: Die Abbrecherquote ist in diesem Beruf besonders hoch.

DGB: "Karge Vergütung"

Auffallend ist für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) dabei vor allem eines: "Dort wo die Vergütung besonders niedrig ist, sind die Abbrecherquoten extrem hoch", sagte DGB-Vizechefi Elke Hannack. "Viele steigen vorher aus, da sie mit der kargen Vergütung nicht über die Runden kommen." Hannack forderte die Bundesregierung deshalb auf, die geplante Mindestvergütung für Azubis schnell durchzusetzen.

Laut "SZ" werden in dem Bericht mehrere Gründe für die hohen Abbrecherquoten angeführt: Konflikte mit Vorgesetzten, eine mangelnde Ausbildungsqualität, ungünstige Arbeitsbedingungen sowie falsche Berufsvorstellungen. Betriebe führten hingegen "überwiegend mangelnde Ausbildungsleistungen der Auszubildenden" wie auch deren fehlende "Motivation oder Integration in das Betriebsgeschehen" an.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. April 2018 u.a. um 04:58 Uhr und 05:30 Uhr.