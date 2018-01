Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller - das Hochwasser an Rhein, Mosel und Donau hat große Schäden angerichtet. Und die Pegel steigen weiter: In Köln und Düsseldorf wird der Scheitelpunkt für den Abend erwartet. Der Süden hat das Schlimmste dagegen bereits hinter sich.

Das Hochwasser am Rhein steigt weiter an. In Köln erreichte der Wasserstand nach Angaben der Stadtverwaltung am Morgen 8,75 Meter. Er soll seinen Höhepunkt demnach am frühen Abend mit maximal etwa 8,80 Metern erreichen. "Dann wird es etwas stagnieren und im Laufe der nächsten Tage wieder sinken", sagte Rafael Vedder, Leiter der Hochwasserschutzzentrale. In Düsseldorf rechnen die Behörden mit etwa 8,30 Meter am Scheitelpunkt des Hochwassers; am Morgen wurden hier 8,25 Meter gemessen. Bei Köln bleibt die Schifffahrt wegen des Hochwassers komplett eingestellt. Auch andere Teile der Mosel und des Rheins blieben für Schiffe gesperrt.

Hochwasser: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen

Peter Sonnenberg, SWR, 08.01.2018, Morgenmagazin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-363367~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Koblenzer Altstadt überflutet

Das Hochwasser richtete große Schäden an: Zahlreiche Straßen waren wegen der Fluten nicht mehr passierbar. Aus Sicherheitsgründen können zudem mehrere Zuglinien, etwa bei Bad Honnef, nicht mehr befahren werden. Die Koblenzer Altstadt stand zu weiten Teilen unter Wasser, viele Keller liefen voll mit Wasser. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. In dem Ort Schönau im Schwarzwald warnen die Behörden wegen des Hochwassers vor Krankheitserregern im Trinkwasser.

Seit Tagen hatten sich Köln und andere Städte in Nordrhein-Westfalen auf die vorhergesagte Hochwasserwelle vorbereitet. In Köln - das aufgrund seiner topographischen Lage als eine der hochwassergefährdetsten Großstädte in Europa gilt - schlossen die Behörden in einigen Bereichen die Fluttore und nahmen 13 Hochwasserpumpwerke in Betrieb. Zudem wurden mehrere hundert Schieber geschlossen, die verhindern sollen, dass Rheinwasser in die städtische Kanalisation läuft.

Aufatmen im Süden

Weiter südlich haben die Menschen bereits das Schlimmste hinter sich. Nach Angaben des Meldezentrums in Rheinland-Pfalz ist der Scheitel der Mosel in Trier inzwischen erreicht worden - das Wasser sinkt wieder. Entwarnung gaben die Behörden auch in Baden-Württemberg. "Die Scheitelwerte in größeren Flüssen sind größtenteils erreicht", heißt es auf der Website der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz.

Am Deutschen Eck, wo Rhein und Mosel zusammenfließen, stehen Teile von Koblenz unter Wasser.

Für die seit Freitag wartenden Schiffe auf dem Oberrhein zwischen Iffezheim und Germersheim könnte das bald die Erlaubnis zur Weiterfahrt bedeuten, sagte Manfred Bremicker von der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe.

Auch an der Donau atmen die Anwohner auf: Am Ende war das Hochwasser nicht so dramatisch wie zunächst befürchtet. Nur vereinzelt standen Keller und ufernahe Straßen unter Wasser. Und die Pegelstände sinken. Allgemein wird zum Anfang der Woche angesichts ausbleibender weiterer Niederschläge mit einer Entspannung der Lage an den Flüssen auch in Westdeutschland gerechnet.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 8. Januar 2018 um 04:48 Uhr.