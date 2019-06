Debatte um Klimawandel AfD macht die Sonne verantwortlich

Weltklimarat

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der oft als Weltklimarat bezeichnet wird, ist eine Institution der Vereinten Nationen. Gegründet wurde sie im Jahr 1988 von der UN und der Weltorganisation für Meteorologie.



Der IPCC forscht nicht selbst, sondern trägt den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel zusammen und will nach eigener Darstellung wissenschaftliche Grundlagen für Entscheidungen liefern, ohne selbst Handlungsempfehlungen zu geben.



Der IPCC ist zweierlei: Ein wissenschaftliches Gremium und ein zwischenstaatlicher Ausschuss mit Sitz in Genf. Vertreten sind darin Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die Regierungen von 195 Ländern sowie etwa 150 Beobachterorganisationen.