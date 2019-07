NGOs im Mittelmeer Lebensretter oder Schlepperkomplizen?

Private Seenotretter verhindern im Mittelmeer den Tod von Flüchtlingen. Ihnen wird aber auch vorgeworfen, dass sie damit illegale Migration fördern und zu Komplizen von Schleppern werden. Was ist daran dran?

Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de

Neu hinzugekommen seien die erweiterten Informationsmöglichkeiten, insbesondere durch Mobiltelefone und das Internet, so Gebrewold gegenüber tagesschau.de. Diese würden die Bildung von Netzwerken zwischen den Flucht- und Aufnahmeländern ermöglichen und so die Fluchtentscheidungen beeinflussen. Informationen über Fluchtwege, Fluchtbedingungen und Zielländer können laut Migrationsexperten dabei sowohl motivierende wie auch abschreckende Wirkung haben.

Gelachew Gebrewold, Migrationsexperte an der Universität Innsbruck, sieht als primäre Gründe für eine Flucht zunächst akute Gefahren wie Konflikte, Katastrophen und akute Notlagen, die Menschen aus ihrer Heimat vertreiben - die sogenannten Push-Faktoren. Andererseits gibt es bei Migranten auch Überlegungen, wie sie ihre eigenen Lebensbedingungen in anderen Ländern verbessern können - die Pull-Faktoren. Beide Formen der Migrationsmotivation ließen sich seit Jahrhunderten nachweisen, zum Beispiel bei der Auswanderung aus europäischen Ländern in die USA.

Nach Ansicht von Experten sind es mehrere Faktoren, die Auswirkung auf die Zahl der Migranten haben. Im Einzelnen gehören dazu unter anderem die Situation in den Ländern, aus denen die Menschen geflohen sind, aber auch die Lage in den afrikanischen Mittelmeer-Anrainerstaaten. Weiterhin spielen auch die Anzahl der dort ankommenden Flüchtlinge sowie saisonale Einflüsse wie Wetter und die Jahreszeit eine Rolle.

Die Sozialwissenschaftler Elias Steinhilper und Rob Gruijters haben die Auswirkung der Seenotrettung auf die Zahl der Flüchtlinge untersucht, ebenso das Projekt "Forensic Oceanography" an der Goldsmiths University of London. Beide kommen zu dem Schluss, dass die Rettungseinsätze der NGOs keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Zahl der Fluchtversuche über das Mittelmeer haben. So unterschieden sich die Zahl der über das Mittelmeer ankommenden Flüchtlinge laut den Studien in Zeiten mit hoher oder niedriger Rettungsaktivität kaum.

Die Studie "Border Deaths in the Mediterranean" der Universität Oxford sieht keinen Zusammenhang zwischen Rettungsmissionen und den Zahl der Fluchten über das Mittelmeer, zeigt aber, dass zumindest die offiziellen Rettungsmissionen die Zahl der Todesfälle reduzieren konnten:

Während der Mare-Nostum-Mission von Oktober 2013 bis Oktober 2014 sowie die Triton II.Misssion von Juni 2015–December 2016 die Seenotrettung als eine Priorität hatten, diente die Triton-I-Mission von November 2014 bis Mai 2015 vornehmlich der Grenzsicherung.

Das hat auch logistische Gründe: Laut dem Migrationsexperten Gebrewold werden Fluchten aus Afrika oft monate- oder sogar jahrelang vorbereitet. Dabei sind Faktoren wie die benötigte Reisezeit, auch auf dem Kontinent selbst, und die benötigten Geldmittel schwer einzuschätzen. Dementsprechend können Flüchtlinge kaum planen, wann die tatsächliche Überfahrt über das Mittelmeer stattfinden kann. Eine entsprechende Anpassung der Abreise an Rettungsmissionen ist so nicht möglich.

Damit die Rettungsmission kurzfristig einen Effekt auf die Zahl der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer haben könnte, müsste es Informationsaustausch zwischen den gerade in Europa angekommenen und in Afrika wartenden Migranten geben. Die Intensität dieser Kommunikation sei aber aus finanziellen und organisatorischen Gründen sehr gering, sagt Gebrewold. Die von NGOs geretteten Flüchtlinge brauchen zudem oft eine Weile, bis sie Zugriff auf Kommunikationsmittel haben und von ihrer Rettung oder sicheren Ankunft berichten können.