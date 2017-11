Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den Syrer Yamen A. erlassen. Der 19-Jährige war am Dienstag in Schwerin festgenommen worden. Er soll einen Sprengstoffanschlag geplant und Kontakt zur Terrormiliz IS haben.

Nach der Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers hat die Bundesanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Sie wirft dem 19-Jährigen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Er wurde dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Sein Ziel: Möglichst viele Personen zu töten

Yamen A. war am Dienstag in Schwerin von Spezialeinheiten festgenommen worden. Er fasste nach Angaben der Sicherheitsbehörden spätestens im Juli den Entschluss, "in Deutschland inmitten einer größeren Menschenansammlung einen Sprengsatz zu zünden und dadurch eine möglichst große Anzahl von Personen zu töten und zu verletzen". Er hatte dafür bereits Chemikalien im Internet bestellt.

Ein konkretes Anschlagsziel hatte er aber offenbar noch nicht ins Auge gefasst, erklärten die Behörden. Yamen A. habe über das Internet Kontakt zu einer Person gehabt, die sich selbst als "Soldat des Kalifats", also als Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), bezeichnete. Auch mit weiteren Islamisten soll er sich ausgetauscht haben.

Spezialeinheiten der Polizei hatten den Mann gestern in Schwerin festgenommen

2015 als Flüchtling eingereist

Der Mann war im Herbst 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen, wie Landesinnenminister Lorenz Caffier mitteilte. Er habe im Februar 2016 in Mecklenburg-Vorpommern einen Asylantrag gestellt. Seit April 2016 sei er im Besitz einer befristeten Aufenthaltserlaubnis gewesen und habe subsidiären Schutz gehabt. Bisher sei der 19-Jährige nicht auffällig gewesen.

Im Zusammenhang mit der Festnahme von A. in Schwerin stürmten Polizeikräfte eine Wohnung in Hamburg-Wandsbek. Dort nahmen sie einen Mann fest, der wohl als Zeuge befragt werden soll. Offenbar war er erst vor Kurzem aus der Schweriner Wohngemeinschaft von A. nach Hamburg gezogen.