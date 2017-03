UN-Vorwurf an Türkei Massive Gewalt im Kurdengebiet

Die UN haben der Türkei schwere Menschenrechtsverletzungen bei ihrem Vorgehen gegen militante Kurden im Südosten des Landes vorgeworfen. Es habe "massive Zerstörungen, Tötungen und zahlreiche andere schwere Menschenrechtsverletzungen" durch türkische Sicherheitskräfte seit Juli 2015 gegeben.

Die Vereinten Nationen haben die Türkei aufgefordert, zahlreiche Tötungen und andere Menschenrechtsvergehen in den Kurdengebieten im Südosten des Landes zu untersuchen. Seit Juli 2015 habe es "massive Zerstörungen, Tötungen und andere schwer Menschenrechtsverletzungen" durch türkische Sicherheitskräfte gegeben, heißt es in einem Bericht des Hochkommissariats für Menschenrechte.

Bis zu 2000 Menschen seien getötet worden, ganze Landstriche seien ausradiert. Etwa 500.000 Menschen, meist Kurden seien vertrieben worden. Auf Satellitenbildern sei zu sehen, wie ihre Häuser durch massive Waffengewalt zerstört seien. Der Bericht listet zudem weitere Vergehen der Sicherheitskräfte auf. So seien in der Stadt Cizre Anfang 2016 fast 190 Menschen ohne Nahrung oder medizinische Versorgung in ihren Kellern gefangen gehalten worden, bevor sie bei Gefechten getötet worden seien.

