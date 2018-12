In der französischen Stadt Straßburg sind nahe des Weihnachtsmarkts Schüsse gefallen. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, elf Menschen wurden verletzt.

Ein Bewaffneter hat auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Elf weitere seien verletzt worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Frankreichs Innenministerium sprach von einem "ernsthaften Sicherheitsvorfall" und forderte die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben. Laut Nachrichtenagentur AFP halten die Behörden einen Terror-Hintergrund für möglich. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft evaluiere zusammen mit der Straßburger Staatsanwaltschaft die Situation, teilten die Behörden mit. Die Polizei teilte mit, der Täter sei identifiziert und der Polizei bekannt.

Sicherheitskräfte in der Straßburger Innenstadt. Die Behörden schließen einen terroristischen Hintergrund der Tat nicht aus. Der Täter sei identifiziert.

Europäisches Parlament abgeriegelt

Der Vorfall ereignete sich unweit des Weihnachtsmarkts in der Altstadt. Zeugen vor Ort berichten, es seien etwa ein Dutzend Schüsse gefallen. Besucher der Gegend hätten umgehend Schutz in Häusern und Höfen gesucht.

Die Polizei riegelte auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, Hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf.

Präsident Emmanuel Macron unterbrach eine Sitzung im Präsidentenpalast, um die Lage zu beobachten, wie sein Büro mitteilte.

Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 11. Dezember 2018 um 21:00 Uhr in den Nachrichten.