Bei einer Attacke in einer Bar im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach neuen Angaben der Polizei mindestens zwölf Menschen getötet worden. Auch der Schütze soll tot sein. Er habe in einer gut besuchten Bar um sich geschossen.

Im Süden Kaliforniens hat ein Mann nach Behördenangaben mindestens elf Menschen getötet. Mehrere Menschen wurden verletzt. Einer der Toten ist ein Polizist, der zum Tatort eilte und bei Betreten der Bar angeschossen wurde. Er starb nach Angaben des Sheriffs später im Krankenhaus.

Auch der Schütze kam ums Leben, über die näheren Umstände seines Todes teilten die Behörden nichts mit. In der "Borderline Bar and Grill" in der Stadt Thousand Oaks seien in der Nacht (Ortszeit) mindestens 30 Schüsse gefallen, erklärte die Polizei der Zeitung "Los Angeles Times".

Disko-Besucher werden auf der Straße betreut.

Augenzeugen zufolge gab der Täter Schüsse aus einer Handfeuerwaffe ab und schleuderte anschließend Rauchbomben in die Bar. In dem Lokal fand eine "College Country Night" statt. Zeugen zufolge waren zum Zeitpunkt der Tat Hunderte Menschen im "Borderline". Dort finden laut Internetseite der Bar auch Konzerte und Tanzkurse statt, auf Fotos zudem sind Billardtische und eine lange Bar zu sehen.

Thousand Oaks liegt rund 60 Kilometer vom Zentrum der Stadt Los Angeles im Kreis Ventura. In Thousand Oaks leben mehr als 100.000 Menschen.

