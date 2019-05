"Genug ist genug." Nach dem Video-Skandal um den FPÖ-Chef und österreichischen Vizekanzler Strache hat Bundeskanzler Kurz erklärt, er wolle vorgezogene Neuwahlen. Diese sollten schnellstmöglich stattfinden.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat nach dem Videoskandal um Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Koalition mit der FPÖ aufgekündigt und strebt nun vorgezogene Neuwahlen an. Diese sollten zum schnellstmöglichen Zeitpunkt stattfinden. Er habe Bundespräsident Alexander van der Bellen gebeten, den Urnengang möglichst bald anzusetzen.

Kurz lobte in seinem seit Stunden erwarteten Pressestatement noch einmal die Zusammenarbeit mit der FPÖ, zahlreiche Wahlversprechen seien umgesetzt worden. Der Inhalt des Videos aber mache das Ende der Koalition und Neuwahlen unumgänglich. "Genug ist genug", so Kurz. Die Aussagen, die Strache in dem Video getroffen hat, offenbarten einen problematischen Umgang mit Steuergeldern und zeugten von Machtmissbrauch. Die FPÖ schade dem Ansehen Österreichs in der Welt. Er habe zudem nicht den Eindruck, dass es in der FPÖ den notwendigen Willen gebe, die Partei zu ändern - "was dringend notwendig wäre".

Über Video-Affäre gestürzt: Heinz-Christian Strache erklärt seinen Rücktritt.

Strache tritt ab

Strache hatte Stunden zuvor seinen Rücktritt als Vizekanzler und FPÖ-Chef angekündigt. Bei dem Pressestatement in Wien stellte der 49-Jährige sich als Opfer dar. Er habe nichts Illegales getan. Wörtlich sprach er von einer Schmutzkampagne. Das Video sei inszeniert, niederträchtig und ein "gezieltes politisches Attentat". Er kündigte strafrechtliche Ermittlungen an.

Seinen Angaben nach wurde der "private Abend" auf Ibiza monatelang von den Lockvögeln vorbereitet. Strache deutete an, dass der deutsche Satiriker Jan Böhmermann in die Affäre verstrickt sein könnte.

Böhmermann und das Video Jan Böhmermann kennt das Ibiza-Video Straches bereits "seit Wochen". Das bestätigte sein Management. Woher der Satiriker die Aufnahmen kannte, wisse er nicht, sagte Manager Burtz der dpa. Burtz dementierte, dass die Aufnahmen Böhmermann angeboten worden seien.



Böhmermann hatte bereits im April bei der Verleihung des österreichischen TV-Preises Romy in einer Video-Botschaft Andeutungen zu dem Fall gemacht. Dabei erwähnte er die "Kronen-Zeitung", Ibiza und eine "russische Oligarchen-Villa". Danach war Böhmermann von österreichischen Medien attackiert worden.

Er habe die angeblich lettische Staatsbürgerin und ihren deutschen Bekannten nur dieses eine Mal getroffen, versicherte Strache. Nach dem Treffen habe es weder Spenden an seine Partei, noch an von ihm in dem Video genannte Vereine gegeben.

Der FPÖ-Politiker räumte ein: "Es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler." Im Laufe des Treffens habe er unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden. Das Video sei "ausgesprochen peinlich". Er entschuldigte sich öffentlich bei seiner Ehefrau.

Auch Gudenus tritt zurück

Kurz nach Strache kündigte auch der FPÖ-Fraktionschef im Nationalrat, Johann Gudenus, seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern an. Er wolle sein "tiefstes Bedauern über die zwei Jahre zurückliegenden Vorkommnisse zum Ausdruck bringen", erklärte Gudenus, der bei dem Treffen auf Ibiza als Dolmetscher fungiert hatte.

Videofalle auf Ibiza

Auf dem gestern veröffentlichten Video ist Strache unter anderem zu sehen, wie er im Juli 2017 auf Ibiza einer angeblichen russischen Investorin staatliche Aufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe verspricht. Das Video wurde verdeckt aufgenommen und der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Spiegel" zugespielt. Strache sei dabei eine Falle gestellt worden, die junge Russin war ein Lockvogel. Wer das Video mit welchen Motiven aufgenommen hat, ist nicht bekannt. Die "SZ" beruft sich auf den journalistischen Quellenschutz.