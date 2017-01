Die britische Premierministerin May hat in einer Grundsatzrede angekündigt, das Parlament über das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU abstimmen zu lassen. Zudem werde Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt austreten.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May will das Parlament ihres Landes über einen abschließenden Brexit-Deal abstimmen zu lassen. Sie werde das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU in beiden Kammern zur Abstimmung stellen, sagte May in einer Grundsatzrede.

Großbritannien strebe einen klaren und vollständigen Ausstieg aus der Europäischen Union an, sagte May. Ihr Ziel sei "keine teilweise Mitgliedschaft in der Europäischen Union, keine assoziierte Mitgliedschaft in der Europäischen Union, oder irgendwas, durch das wir halb drinnen und halb draußen sind".

May stellte zudem klar, dass der Brexit einen Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt bedeutet. Stattdessen soll ein Freihandelsabkommen britischen Unternehmen einen möglichst freien Zugang zum europäischen Markt ermöglichen - und umgekehrt.