Trauer um Modeschöpfer Hubert de Givenchy gestorben

Er stattete unter anderem US-Schauspielerin Audrey Hepburn und die frühere First Lady Jackie Kennedy aus: Der französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Der Gründer des internationalen Mode- und Kosmetikkonzerns Givenchy, Hubert de Givenchy, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte sein Lebensgefährte in Paris mit. Er sei bereits am Samstag entschlafen, erklärte Philippe Venet.

Hubert de Givenchy auf Reisen im Jahr 1957 ... ... und 1952 in seinem Laden in Paris.

Kreationen für viele Stars

De Givenchy hatte jahrzehntelang Kreationen für Frauen geschaffen. Unter den Stars, die seine Mode trugen, waren Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy und Marlene Dietrich.

Audrey Hepburn war sein Star: Gemeinsam schufen sie eine neue Silhouette der Hollywood-Stars - elegant und weiblich. In ihrem Erfolgsfilm "Frühstück bei Tiffany" steckte er sie in das berühmte kleine Schwarze. In "Sabrina" trat sie in einem Traum aus Weiß auf.

Trauer um den Modeschöpfer: Hubert de Givenchy (rechts) mit dem Fotografen Victor Skrebneski und der Schauspielerin Audrey Hepburn im Jahr 1991

Rückzug aus der Modewelt

De Givenchy begann seine Karriere 1945. Sieben Jahre später gründete er sein eigenes Modehaus. Vor mehr als 25 Jahren begann der Modeschöpfer, sich allmählich aus der schillernden Modewelt zurückzuziehen.

Zunächst verkaufte er 1988 sein Unternehmen, das Teil des Luxuskonzerns LVMH wurde. 1995 nahm er dann schließlich auch als Designer mit einer spektakulären Modeschau Abschied von der Schneiderkunst. Ihm folgten beim Modehaus Givenchy unter anderem die beiden exzentrischen Briten John Galliano und Alexander McQueen.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 12. März 2018 um 15:15 Uhr.