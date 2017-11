SPD-Chef Martin Schulz will die Mitglieder seiner Partei über eine Beteiligung der Sozialdemokraten an einer Regierungsbildung abstimmen lassen. Das erklärte Schulz in Berlin. Bundespräsident Steinmeier habe die SPD zu Gesprächen aufgerufen. Die Partei werde dieser Einladung selbstverständlich Folge leisten.



