Die Deutschen Bahn nimmt wegen "Herwart" den gesperrten Fernverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands erst am Montag wieder auf. Betroffen sind die Strecken Bremen-Hannover, Dortmund-Hamburg, Hamburg-Berlin, Berlin-Leipzig, Berlin-Dresden, Hannover-Dortmund und Berlin-Frankfurt am Main.

