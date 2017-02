Der ungarische Liebesfilm "Körper und Seele" von Ildikó Enyedi hat bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Die Schauspieler-Bären gingen an den Österreicher Georg Friedrich und die Südkoreanerin Kim Min-hee.

Der Goldene Bär der 67. Berlinale geht an den ungarischen Liebesfilm "Körper und Seele" von Ildikó Enyedi. Das gab die internationale Jury unter Vorsitz des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven in Berlin bekannt. Ungarn holte den Goldenen Bären zuletzt vor 42 Jahren. Die Regisseurin Márta Mészáros gewann die Trophäe im Jahr 1975 für ihren Film für "Die Adoption".

Mit den Schauspieler-Bären wurden bei der Gala im Berlinale-Palast der Österreicher Georg Friedrich und die Südkoreanerin Kim Min-hee geehrt. Der finnische Kultregisseur Aki Kaurismäki erhielt für sein als Bären-Favorit gehandeltes Flüchtlingsdrama "Die andere Seite der Hoffnung" den Preis für die beste Regie. Friedrich nahm den den Silbernen Bären für seine Rolle in "Helle Nächte" entgegen. In dem Roadmovie des Berliner Regisseurs Thomas Arslan spielt Friedrich einen Vater, der sich seinem Teenager-Sohn nach langer Trennung wieder annähern will.

Die beiden anderen im Wettbewerb vertretenen deutschen Filmemacher Volker Schlöndorff ("Rückkehr nach Montauk") und Andres Veiel ("Beuys") gingen leer aus.

