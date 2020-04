Beim EU-Gipfel sind die Hilfen in der Coronakrise wie erwartet beschlossen worden. Das Streitthema Eurobonds wurde ausgespart. EU-Kommissionschefin von der Leyen appellierte an die europäische Solidarität.

Von Holger Beckmann, ARD-Studio Brüssel

Dass die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs sich zügig auf das bereits von den Finanzministern vor zwei Wochen geschnürte 500 Milliarden Euro schwere Corona-Rettungspaket einigen würden, das war schon vor dem Gipfel erwartet worden - und so kam es dann auch.

Bereits im Juni soll also die Staatshilfe aus dem Euro-Rettungsfonds ESM abrufbar sein, genauso wie die Hilfen aus Brüssel zur Finanzierung der Kurzarbeit und Kredite für Unternehmen von der Europäischen Investitionsbank.

Angst vor dem Abwärtsstrudel

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt ein Billionen-Programm in Aussicht.

Doch wie will die EU dafür sorgen, dass die erwartete massive Rezession durch die Corona-Krise abgefedert wird - und dass dabei nicht Staaten, die besonders hart getroffen sind wie Italien oder Spanien ökonomisch und finanziell in einen Abwärtsstrudel geraten und dabei alle anderen mitziehen?

Das war die entscheidende Frage - und ihre Wucht fasste EU-Ratspräsident Charles Michel in diese Worte: "Wie gut es einem einzelnen Staat in Europa geht, hängt davon ab, wie gut es der EU als Ganzes geht", so Michel. Man stecke zusammen in dieser Situation. Und deshalb hatten die südeuropäischen Staaten, Italien vor allem, in den vergangenen Woche auf gemeinsame europäische Schuldenanleihen gedrängt - damit sie zu vertretbaren Zinssätzen trotz bereits massiver Staatsverschuldung weitere Kredite bekommen können.

Eurobonds oder ESM-Schirm - wie die EU in der Coronakrise helfen will

tagesschau 20:00 Uhr, 23.04.2020, Michael Grytz, ARD Brüssel





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-691981~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Doch da wollten die Nordeuropäer, Deutschland und die Niederlande allen voran, nicht mitspielen. Aus Sorge, die anderen dauerhaft mit finanzieren zu müssen. Ein unlösbarer Konflikt - weshalb bei diesem Gipfel solche Corona-Bonds auch kein Thema waren. Gemeinsame Finanzierungsinstrumente, um die Wirtschaft der EU wieder zu beleben, allerdings doch. Die EU-Kommission spricht von Summen jenseits der 1000 Milliarden.

Unterschiede zwischen Staaten sollen ausgeglichen werden

Und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte deutlich, dass es dabei darauf ankomme, Unterschiede zwischen einzelnen EU-Staaten auszugleichen. Schließlich seien einige weit härter getroffen als andere - und nicht jeder habe die gleichen Möglichkeiten, die Folgen abzufedern: "Diese Unterschiede würden zu massiven Ungerechtigkeiten im Wettbewerb führen, wenn man sie nicht ausgleiche", sagte sie.

Die unmissverständliche Forderung also von Ursula von der Leyen nach europäischer Solidarität. Europa müsse hier eine gemeinsame Antwort finden - eine Notwendigkeit auch aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Ich will ganz deutlich sagen: Eine solche gemeinsame Antwort ist auch im deutschen Interesse, denn auch uns wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht."

"Recovery Fund" soll kommen

Deshalb wollen die 27 zusammen mit der EU-Kommission einen "Recovery Fund" (Wiederaufbaufonds) auf den Weg bringen, den sie in den gemeinsamen EU-Haushalt in Brüssel integrieren wollen und der damit in der Verantwortung der Kommission liegen würde - also bei von der Leyen.

Um die Riesensummen zu finanzieren, dürfte die Kommission dann auch Schulden machen - also die Folgen der Krise für die EU doch gemeinsam finanzieren. Eine Linie, die auch Frankreichs Präsident unterstützt: Das aufzunehmen würde den ökonomischen Ausgleich innerhalb der Euro-Zone unterstützen, so Emanuel Macron, und den Zusammenhalt des Europäischen Binnenmarktes.

Mehr zum Thema Aktuelle Meldungen zum Coronavirus

Klimaschutz soll beim Wiederaufbau zentrale Rolle spielen

Dass der gemeinsame europäische Markt durch die Corona-Krise bedroht ist, daran ließ Kommissionspräsidentin von der Leyen keinen Zweifel - genauso wenig wie daran, dass für sie der Green Deal und der Klimaschutz beim Wiederaufbau von Europas Ökonomie eine zentrale Rolle spielen werden und die EU all dies zusammen angeht.

Der Videogipfel - dieses Mal ein Symbol von Gemeinsamkeit, die Merkel danach in ihre Worte fasste: "Es war eine sehr gute Atmosphäre, getragen von dem gemeinsamen Bewusstsein, dass wir einstimmig entscheiden müssen, aber eine sehr, sehr freundliche Unterhaltung." Die Details zum großen Finanzierungspaket wird man in den nächsten Monaten ausarbeiten. Der Anfang ist jetzt gemacht.

Symbol der Einigkeit - der Corona-Video-Gipfel der EU-Regierungschefs

Holger Beckmann, WDR Brüssel

23.04.2020 21:45 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.