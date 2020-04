Corona-Krise EU bringt Hilfen auf den Weg

Der EU-Gipfel hat das vereinbarte Paket mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten gebilligt. Eurobonds werde es aber nicht geben, sagte Kanzlerin Merkel.

Vor zwei Wochen hatten die EU-Finanzminister sich auf ein Hilfspaket für die Opfer der Corona-Krise geeinigt. Jetzt hat der EU-Gipfel den Plan genehmigt: Insgesamt sollen 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten zur Verfügung stehen.

Die ersten Hilfspakete sollen möglichst bereits am 1. Juni verfügbar sein, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Gipfel. Voraussetzung sei jedoch, dass das Vorhaben in allen Parlamenten, somit auch im Bundestag, rechtzeitig genehmigt werde. Sie erwarte dort jedoch keine größeren Hürden.

Merkel weiter gegen Eurobonds

Die Gespräche seien in freundlicher Atmosphäre verlaufen, sagte Merkel. Jeder habe seine Perspektive dargestellt, die Verhandlungen seien aber von Gemeinsamkeit geprägt gewesen - nicht zuletzt auch aufgrund der Vorgespräche. Die von einigen Ländern geforderten Eurobonds lehnte sie erneut ab: "Es geht nicht, dass sozusagen die Schulden vergemeinschaftet werden."

Merkel kündigte höhere deutsche Beiträge für den EU-Haushalt an, nannte aber keine Zahlen. "Das ist richtig und das ist gut so", sagte sie. Die Krise betreffe alle EU-Länder, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Auch wenn man am Anfang mehr investieren müsse, sei eine solche gemeinsame Lösung auch im deutschen Interesse.

Das Programm bestehe aus drei Teilen, so Merkel: Kredite der Europäischen Investitionsbank für notleidende Unternehmen, Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm ESM für Staaten und eine noch zu beschließende Verordnung zur Unterstützung von Kurzarbeit.

Zudem soll es einen "Recovery Fonds" (Wiederaufbaufonds) geben. Hierfür gelte es herauszufinden, welche Wirtschaftsektoren besonders stark betroffen seien und wie die Architektur des Rettungsfonds aussehen müssen, sagte die Kanzlerin.