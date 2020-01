Großbritannien und die EU: Vom Beitritt bis zum Brexit

Theresa May verkündet am 24. Mai 2019 ihren Rücktritt

May gibt auf: Am Ende ist der Widerstand in ihrer eigener Partei zu groß. Unter Tränen kündigt sie am 23. Mai ihren Rücktritt an. „Mich wird immer das tiefe Bedauern begleiten, dass ich den Brexit nicht verwirklichen konnte“, sagt sie während ihres Statements in Downing Street.