Nicht nur die Instandsetzung der "Gorch Fock" zeigt: Die Bundeswehr hat ein strukturelles Problem. Zuständigkeiten und Abläufe seien zu komplex, heißt es in internen Dokumenten.

Von Marie von Mallinckrodt und Christoph Prössl, ARD-Hauptstadtstudio

Rund 800 Personen saßen in mehr als 40 Workshops zusammen, vom Hauptmann bis zum General. Sie trugen zu insgesamt elf Bereichen zusammen, was aus ihrer Sicht besser laufen muss bei der Inneren Führung. Das ist die Unternehmenskultur der Bundeswehr, die Befehl und Gehorsam in Einklang bringen soll mit den Rechten des Staatsbürgers. Weiter gefasst geht es um Verwaltungsabläufe, Strukturen, Management. Im August 2017 hatte Ministerin Ursula von der Leyen die Arbeitsgruppe "Innere Führung - heute" angeschoben.

"Verantwortungsdiffusion"

Aus internen Dokumenten, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen, geht hervor, dass es den Wunsch nach mehr Entscheidungsbefugnissen gibt: "Militärische Vorgesetzte können ihrer Verantwortung für die Einsatzbereitschaft ihrer Kräfte nur eingeschränkt gerecht werden", heißt es dort, "es besteht eine Unwucht zwischen Zentralisierung und Entscheidungsverantwortung vor Ort. Folge: Verantwortungsdiffusion."

Die Teilnehmer der Workshops beschäftigten sich nicht mit der Aufarbeitung der Instandsetzung der "Gorch Fock", jedoch auch mit dem Themenbereich Nutzung - und darunter fällt unter anderem die Reparatur und Wartung von Rüstungsgütern. Die Ergebnisse erlauben einen Einblick in eine Unternehmenskultur, die viel zu komplexe Verwaltungsabläufe hervorbringt und Mitarbeiter frustriert. Im Sommer soll ein abschließender Bericht vorliegen. Erste Maßnahmen werden bereits umgesetzt.

Viele Entscheider ohne Verantwortung für das Ergebnis

André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, sagt dazu: "Auch in der Beschaffung ist die Frage, wer verantwortet was. Nehme ich jetzt mal das Bild der 'Gorch Fock', da gab es ja sehr viele Entscheider, die aber alle nicht wirklich für das Ergebnis verantwortlich waren. Das müsste verändert werden. Das ist Kern des Projektes 'Innere Führung - heute'. Das betrifft die Beschaffung wie die Truppenführung im Allgemeinen."

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, kennt die Stimmung in der Truppe aus zahlreichen Besuchen und Gesprächen vor Ort. In der vergangenen Woche debattierte der Bundestag seinen Jahresbericht. Zu diesem Anlass sagte der SPD-Politiker, die Truppe warte auf eine neue Kultur der ganzheitlichen Verantwortung. "Kommandeure, Chefs und Spieße müssen für das Ganze verantwortlich sein." Alles sei in eigenen eingeschlossenen Organisationsbereichen weggeschlossen und zentralisiert.

Der Skandal um die Sanierung der "Gorch Fock" offenbarte strukturelle Probleme.

Kritik von Seiten der Teilstreitkräfte

Das Verteidigungsministerium beschloss in Folge der Ereignisse um die "Gorch Fock" eine Reihe von Maßnahmen. Ein Referat für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurde eingerichtet. In einer Analyse des Ministeriums heißt es, der "komplexe Instandhaltungsprozess hat eine Vielzahl beteiligter Dienststellen bei teils unklaren Verantwortlichkeiten". Das soll sich ändern.

Die Zusammenarbeit von Marinearsenal und Beschaffungsamt in Koblenz soll vereinfacht werden. Das Marinearsenal plant und setzt Reparaturmaßnahmen um, das Beschaffungsamt ist auch für die Nutzung zuständig. Dort soll die Verantwortung für die Instandhaltung gestärkt werden.

In den Teilstreitkräften gibt es aber Kritik. Die Nutzung solle zurück zu Marine, Luftwaffe und Heer verlegt werden. Die Pläne des Verteidigungsministeriums, die Behörde zu stärken, dürften also erst einmal das Gefühl in den Streitkräften stärken, dass die "Verantwortungsdiffusion" nicht unbedingt aufgelöst wird.