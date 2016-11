In Indien hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Im Norden des Landes entgleiste ein Expresszug. 14 Wagen sprangen aus den Schienen und verkeilten sich zum Teil ineinander. Laut einem Vertreter der lokalen Polizei starben mindestens 63 Menschen.

Bei einem Zugunglück in Indien sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Bahngesellschaft bestätigte bislang 30 Tote. Tatsächlich dürfte die Zahl der Opfer aber deutlich höher liegen. Ein Vertreter der lokalen Polizei sagte, mindestens 63 Menschen seien ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten gab er mit 150 an.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Ortschaft Pukharayam in Kanpur im Bundesstaat Uttar Pradesh im Norden des Landes. Dort entgleiste ein Expresszug aus bislang noch ungeklärter Ursache. 14 Wagen seien aus den Schienen gesprungen. Mehrere Personen sollen in den zerstörten und teilweise ineinander verkeilten Waggons noch eingeklemmt sein.

Im Schlaf überrascht

Fernsehbilder zeigten die völlig zerstörten Waggons und dutzende Menschen, die ihr Gepäck zu Fuß über leer stehende Felder tragen, um die zum Abtransport bereitgestellten Busse zu erreichen. "Wir wachten plötzlich auf, als der Zug mit einem heftigen Ruck und lautem Quietschen zum stehen kam", sagte ein Augenzeuge dem Fernsehsender NTDT. "Wir schafften es, auszusteigen, und sahen überall auf den Gleisen Teile der Achsen und Räder verteilt."

Bahnminister Suresh Prabhu ordnete eine Untersuchung des Unglücks an. Premierminister Narendra Modi erklärte im Kurznachrichtendienst Twitter, das Unglück erfülle ihn mit so viel Schmerz, dass er es mit Worten nicht beschreiben könne.

In Indien kommt es immer wieder zu schweren Zugunglücken. Weite Teile des Schienennetzes auf dem indischen Subkontinent - eines der größten und ältesten der Welt - sind in einem verheerenden Zustand.