Hackerangriffe auf Yahoo USA klagen russische Spione an

Wegen der Hackerangriffe auf den Internetkonzern Yahoo will die US-Justiz zwei russische Geheimdienstmitarbeiter anklagen. Außerdem wird gegen zwei Hacker vorgegangen. Es geht um den Diebstahl von Daten aus 500 Millionen Accounts.

Das US-Justizministerium will wegen des massenhaften Datendiebstahls beim Internetkonzern Yahoo 2014 vier Personen anklagen. Zwei von ihnen seien Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Bei den anderen beiden handelt es sich nach Justizangaben um Hacker.

In der Anklage soll den FSB-Mitarbeitern zur Last gelegt werden, die Hacker angeheuert zu haben. Es wäre das erste Mal, dass die USA russische Beamte in einem solchen Fall vor Gericht stellen würden..

Wahrscheinlich bisher größter Datendiebstahl

Der Cyber-Diebstahl hatte für großes Aufsehen gesorgt, weil er wahrscheinlich der bisher größte weltweit war. Yahoo waren damals die Daten aus 500 Millionen Accounts gestohlen worden. Dabei wurden vermutlich Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und eventuell auch Passwörter entwendet.

Laut US-Justizministerium zielten die Angriffe auf Regierungsmitarbeiter, Beschäftigte von Privatunternehmen und Journalisten ab.