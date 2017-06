US-Präsident Trump hat einen Nachfolger für den entlassenen FBI-Direktor Comey ausgewählt. Der Rechtsanwalt Christopher Wray soll an dessen Stelle treten. Wray war während der Amtszeit von George W. Bush Vize-Justizminister.

US-Präsident Donald Trump will Christopher A. Wray zum FBI-Direktor machen. Das gab Trump auf Twitter bekannt. In einer Kurznachrichtenbotschaft schrieb Trump, Wray sei ein "Mann mit tadellosen Zeugnissen". Weitere Informationen nannte Trump in dem Tweet nicht, der mit den Worten "Einzelheiten folgen" endet.

Wray arbeitet derzeit als Anwalt in Washington D.C. Zuvor war er als Rechtsanwalt für den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, tätig. Während der Amtszeit von Präsident George W. Bush war Wray Vize-Justizminister.

Senat muss Kandidaten bestätigen

Der Chef der Bundespolizei wird vom Präsidenten ernannt und muss vom Senat mit einer einfachen Mehrheit bestätigt werden. Wray folgt auf James Comey, den Trump am 9. Mai fristlos entlassen hatte.

Trump machte seine Mitteilung nur zwei Stunden vor einer mit Spannung erwarteten Anhörung führender Geheimdienstler vor dem Senat. Morgen wird Comey selbst vor einem Senatskomitee aussagen.

